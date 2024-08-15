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Эксперт объяснил, зачем ЕС возрождает проекты по электроснабжению из Алжира - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил, зачем ЕС возрождает проекты по электроснабжению из Алжира
Эксперт объяснил, зачем ЕС возрождает проекты по электроснабжению из Алжира - 15.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, зачем ЕС возрождает проекты по электроснабжению из Алжира
Страны Евросоюза вынуждены возродить проекты подводных коммуникационных кабелей для импорта электроэнергии из Алжира через Испанию и Италию на фоне... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T18:20+0300
2024-08-15T18:20+0300
энергетика
ес
алжир
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Страны Евросоюза вынуждены возродить проекты подводных коммуникационных кабелей для импорта электроэнергии из Алжира через Испанию и Италию на фоне продолжающегося на континенте энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями стран Запада, заявил РИА Новости бывший профессор университета науки и технологии Алжира, экономист Джаллуль Салама. "Эти проекты являются "новыми старыми" проектами, которые не были построены и которым начали уделять внимание только в последние два года... после начала... конфликта на территории Украины, когда в Европе возникли растущие потребности в электроэнергии и близлежащих источниках электроснабжения", - сказал Салама. В этом ключе алжирский эксперт подчеркнул, что его страна находится в выгодном географическом положении, что позволяет ей частично компенсировать потребность стран ЕС в дешевой энергии, которая появилась после введения Западом антироссийских санкций. "Европа движется в направлении своей южной границы или в сторону южного берега Средиземноморья, и Алжир является лучшей страной для обеспечения большего количества электроэнергии. В настоящее время Алжир имеет потенциал для обеспечения от 8 до 10 гигаватт и намерен добавить 15 гигаватт из различных источников солнечной энергии и подобных проектов к 2030 году", - добавил Салама. Эксперт также высоко оценил данные проекты, отметив, что эти будущие подводные коммуникационные кабели электропередачи имеют многообещающие перспективы, особенно на фоне прекращения поставок электроэнергии из Алжира в Испанию через территорию соседнего Марокко после разрыва отношений между Алжиром и Рабатом. "Обсуждаются новые подводные кабели, которые должны быть построены между Алжиром и Испанией - с одной стороны, и между Алжиром и Италией - с другой", - сообщил Салама. Ранее в четверг генеральный директор государственной нефтегазовой компании Алжира Sonatrach Рашид Хашиши сообщил, что Алжир ведёт переговоры с Испанией о строительстве подводного кабеля для экспорта электроэнергии в страны Евросоюза. Также на данный момент Sonatrach и государственная коммунальная компания страны Sonelgaz готовятся совместно с итальянской Eni провести технико-экономическое обоснование похожего проекта электрокабеля "Алжир - Европа", который по планам должен проходить через Италию. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих странах Запада не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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ес, алжир, энергоснабжение
Энергетика, ЕС, АЛЖИР, энергоснабжение
18:20 15.08.2024
 
Эксперт объяснил, зачем ЕС возрождает проекты по электроснабжению из Алжира

Салама: энергокризис вынудил ЕС возродить проекты по электроснабжению из Алжира

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Страны Евросоюза вынуждены возродить проекты подводных коммуникационных кабелей для импорта электроэнергии из Алжира через Испанию и Италию на фоне продолжающегося на континенте энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями стран Запада, заявил РИА Новости бывший профессор университета науки и технологии Алжира, экономист Джаллуль Салама.
"Эти проекты являются "новыми старыми" проектами, которые не были построены и которым начали уделять внимание только в последние два года... после начала... конфликта на территории Украины, когда в Европе возникли растущие потребности в электроэнергии и близлежащих источниках электроснабжения", - сказал Салама.
В этом ключе алжирский эксперт подчеркнул, что его страна находится в выгодном географическом положении, что позволяет ей частично компенсировать потребность стран ЕС в дешевой энергии, которая появилась после введения Западом антироссийских санкций.
"Европа движется в направлении своей южной границы или в сторону южного берега Средиземноморья, и Алжир является лучшей страной для обеспечения большего количества электроэнергии. В настоящее время Алжир имеет потенциал для обеспечения от 8 до 10 гигаватт и намерен добавить 15 гигаватт из различных источников солнечной энергии и подобных проектов к 2030 году", - добавил Салама.
Эксперт также высоко оценил данные проекты, отметив, что эти будущие подводные коммуникационные кабели электропередачи имеют многообещающие перспективы, особенно на фоне прекращения поставок электроэнергии из Алжира в Испанию через территорию соседнего Марокко после разрыва отношений между Алжиром и Рабатом.
"Обсуждаются новые подводные кабели, которые должны быть построены между Алжиром и Испанией - с одной стороны, и между Алжиром и Италией - с другой", - сообщил Салама.
Ранее в четверг генеральный директор государственной нефтегазовой компании Алжира Sonatrach Рашид Хашиши сообщил, что Алжир ведёт переговоры с Испанией о строительстве подводного кабеля для экспорта электроэнергии в страны Евросоюза.
Также на данный момент Sonatrach и государственная коммунальная компания страны Sonelgaz готовятся совместно с итальянской Eni провести технико-экономическое обоснование похожего проекта электрокабеля "Алжир - Европа", который по планам должен проходить через Италию.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих странах Запада не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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