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ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области - 15.08.2024, ПРАЙМ
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ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области
ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области - 15.08.2024, ПРАЙМ
ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области
ФСБ России и Следственный комитет предотвратили террористический акт, который готовили два сторонника идеологии массовых убийств в городе Тобольск. Об этом... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T10:12+0300
2024-08-15T10:12+0300
происшествия
россия
фсб
теракт
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. ФСБ России и Следственный комитет предотвратили террористический акт, который готовили два сторонника идеологии массовых убийств в городе Тобольск. Об этом заявили в ЦОС ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации предотвращена подготовка террористического акта в Тюменской области", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что задержаны два гражданина России, которые планировали подрыв самодельного взрывного устройства на объекте органов внутренних дел. Взрывотехники уничтожили обнаруженные зажигательные устройства и взрывное устройство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту.Следствие установило, что обвиняемые вступили в преступный сговор с неизвестным лицом через мессенджер с целью подрыва административного здания УВД в Тобольске. Они изготовили бутылки с зажигательной смесью и самодельное взрывное устройство.При обыске места жительства также были обнаружены компоненты, необходимые для изготовления взрывных устройств. В телефонах обвиняемых были найдены инструкции и видеозаписи испытаний, связанные с изготовлением взрывных устройств.
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россия, фсб, теракт
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ, теракт
10:12 15.08.2024
 
ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области

ФСБ задержала двух сторонников идеологии массовых убийств в Тобольске

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. ФСБ России и Следственный комитет предотвратили террористический акт, который готовили два сторонника идеологии массовых убийств в городе Тобольск. Об этом заявили в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации предотвращена подготовка террористического акта в Тюменской области", - сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что задержаны два гражданина России, которые планировали подрыв самодельного взрывного устройства на объекте органов внутренних дел. Взрывотехники уничтожили обнаруженные зажигательные устройства и взрывное устройство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту.
Следствие установило, что обвиняемые вступили в преступный сговор с неизвестным лицом через мессенджер с целью подрыва административного здания УВД в Тобольске. Они изготовили бутылки с зажигательной смесью и самодельное взрывное устройство.
При обыске места жительства также были обнаружены компоненты, необходимые для изготовления взрывных устройств. В телефонах обвиняемых были найдены инструкции и видеозаписи испытаний, связанные с изготовлением взрывных устройств.
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