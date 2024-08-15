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Евросоюз в июле значительно нарастил закупки газа из России
Евросоюз в июле значительно нарастил закупки газа из России - 15.08.2024, ПРАЙМ
Евросоюз в июле значительно нарастил закупки газа из России
Несмотря на то, что в июле текущего года европейские страны уменьшили потребление газа на 7%, трубопроводный импорт ресурса вырос на 2%, составив 13,3 млрд куб. | 15.08.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Несмотря на то, что в июле текущего года европейские страны уменьшили потребление газа на 7%, трубопроводный импорт ресурса вырос на 2%, составив 13,3 млрд куб. м., следует из отчета Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).Так, с начала 2024 года импорт российского газа в ЕС вырос на 3,1 куб. м., за первое полугодие трубопроводные поставки составили 93 млрд куб. м., что на 5% превышает показатель такого же периода прошлого года. В отчете подчеркивается, что подобный рост может быть обусловлен наращиванием поставок из России, Азербайджана и Норвегии.Потребление газа в Евросоюзе за тот же период снизилось на 4,5%, составив 180 млрд куб. м. Эксперты связывают это с внедрением мер по выработке электроэнергии альтернативными источниками, а также заполненностью хранилищ. В отчете также сообщается, что спрос на энергетический ресурс в Германии в июле увеличился на 3,9% до 3,5 млрд куб., в Италии — уменьшился на 5,5% до 4,2 млрд куб. м, во Франции и Великобритании — снизился на 6,7% до 1,3 млрд куб. м. и на 1,2% до 2,7 млрд куб. м. соответственно.Объем поставок СПГ в страны Европейского союза по сравнению с тем же периодом 2023-го года снизился на 25%, составив 6,34 млн тонн, достигнув тем самым минимального показателя с 2021 года. Издание "Ъ" сообщает, что экспорт российского сжиженного природного газа в июле текущего года снизился на 5,8% до 1,97 млн тонн. Это связано с плановыми ремонтами компании "Газпром".
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импорт спг, газпром, ес, альтернативная энергетика
Энергетика, импорт СПГ, Газпром, ЕС, Альтернативная энергетика
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ.
Несмотря на то, что в июле текущего года европейские страны уменьшили потребление газа на 7%, трубопроводный импорт ресурса вырос на 2%, составив 13,3 млрд куб. м., следует из отчета
Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).
Так, с начала 2024 года импорт российского газа в ЕС вырос на 3,1 куб. м., за первое полугодие трубопроводные поставки составили 93 млрд куб. м., что на 5% превышает показатель такого же периода прошлого года. В отчете подчеркивается, что подобный рост может быть обусловлен наращиванием поставок из России, Азербайджана и Норвегии.
Потребление газа в Евросоюзе за тот же период снизилось на 4,5%, составив 180 млрд куб. м. Эксперты связывают это с внедрением мер по выработке электроэнергии альтернативными источниками, а также заполненностью хранилищ. В отчете также сообщается, что спрос на энергетический ресурс в Германии в июле увеличился на 3,9% до 3,5 млрд куб., в Италии — уменьшился на 5,5% до 4,2 млрд куб. м, во Франции и Великобритании — снизился на 6,7% до 1,3 млрд куб. м. и на 1,2% до 2,7 млрд куб. м. соответственно.
Объем поставок СПГ в страны Европейского союза по сравнению с тем же периодом 2023-го года снизился на 25%, составив 6,34 млн тонн, достигнув тем самым минимального показателя с 2021 года. Издание "Ъ"
сообщает, что экспорт российского сжиженного природного газа в июле текущего года снизился на 5,8% до 1,97 млн тонн. Это связано с плановыми ремонтами компании "Газпром".
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