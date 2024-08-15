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Объем импорта газа в ЕС через Украину восстановился, считают эксперты

Объем импорта газа в ЕС через Украину восстановился, считают эксперты - 15.08.2024, ПРАЙМ

Объем импорта газа в ЕС через Украину восстановился, считают эксперты

Европейские страны восстановили импорт российского газа по украинскому коридору на фоне снижения вероятности перебоев с поставками, при этом сокращение... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T16:45+0300

2024-08-15T16:45+0300

2024-08-15T16:46+0300

энергетика

ес

импорт газа

транзит газа через украину

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Европейские страны восстановили импорт российского газа по украинскому коридору на фоне снижения вероятности перебоев с поставками, при этом сокращение поставок, отмечавшееся на прошлой неделе, могло быть связано также с техническими работами на газовой инфраструктуре в Европе, считают опрошенные РИА Новости аналитики. "Газпром" в четверг сообщил, что продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме: на 15 августа – 42,4 миллиона кубометров, как и накануне, это соответствует обычным уровням июля и начала августа. С начала года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в день, однако с 7 по 12 августа опускалась немного ниже этой отметки. Сложившийся в текущем году максимум прокачки составляет 42,5 миллиона кубометров. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение вглубь территории РФ остановлено. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Снижение поставок российского газа было наиболее заметно на границе Словакии и Австрии, то есть наиболее существенно спрос мог снижаться именно со стороны Австрии, отметил аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, ссылаясь на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Объемы на границе Словакии и Венгрии – то есть поставки в Венгрию – также снизились, но чуть менее существенно, добавил он. "Вероятно, часть европейских потребителей действительно опасалась, что боевые действия в районе ГИС могут привести к остановке транзита и тому, что их заявка останется невыполненной. При этом в последние дни, когда вероятность перебоев с поставками снизилась, в данных ENTSOG заметно синхронное восстановление импорта со стороны всех ключевых потребителей: Австрии, Венгрии, Словакии", – сказал эксперт. Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач сказал РИА Новости, что никто из потребителей не заявлял о недополучении газа. "Следовательно, транзит шел в соответствии с заявками. Их снижение могло быть связано, например, с техническими работами, которые могли выполняться на каких-то объектах газотранспортной системы. Для августа обычное дело", - считает он. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.

https://1prime.ru/20240815/vengriya-850911929.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, импорт газа, транзит газа через украину