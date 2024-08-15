https://1prime.ru/20240815/germaniya-850917454.html

В Германии раскрыли планы по поставкам Киеву вооружений до конца года

В Германии раскрыли планы по поставкам Киеву вооружений до конца года - 15.08.2024, ПРАЙМ

В Германии раскрыли планы по поставкам Киеву вооружений до конца года

Берлин намерен до конца текущего года поставить Киеву примерно танки Leopard 1A5, бронемашины MRAP, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) IRIS-T и зенитные... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T20:46+0300

2024-08-15T20:46+0300

2024-08-15T20:46+0300

вооружения

германия

бундесвер

поддержка украины

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Берлин намерен до конца текущего года поставить Киеву примерно танки Leopard 1A5, бронемашины MRAP, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) IRIS-T и зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard. Об этом заявил глава специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг. В интервью, опубликованном на YouTube-канале бундесвера, он представил инфографику со списком вооружений, которые Берлин планирует до конца года предоставить Киеву. В перечень вошли два ЗРК IRIS-T SLM, два ЗРК IRIS-T SLS, управляемые ракеты для них, десять ЗСУ Gepard, около 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин MRAP 4, 12 самоходных гаубиц PzH 2000, а также четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Кроме того, Берлин намерен передать Киеву беспилотники разных типов, различные системы борьбы с беспилотниками, штурмовые винтовки, боеприпасы, различные грузовики, медицинское оборудование и один полевой госпиталь. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240815/konflikt-850913591.html

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германия, бундесвер, поддержка украины