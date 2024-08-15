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Google продает смартфоны на Android со скрытой уязвимостью, пишут СМИ

Google продает смартфоны на Android со скрытой уязвимостью, пишут СМИ - 15.08.2024, ПРАЙМ

Google продает смартфоны на Android со скрытой уязвимостью, пишут СМИ

Американская корпорация Google продает смартфоны на Android со скрытой уязвимостью в системе безопасности, сообщает издание Washington Post со ссылкой на... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T18:06+0300

2024-08-15T18:06+0300

2024-08-15T18:06+0300

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Американская корпорация Google продает смартфоны на Android со скрытой уязвимостью в системе безопасности, сообщает издание Washington Post со ссылкой на несколько компаний, занимающихся информационной безопасностью. "Главное программное обеспечение Google для некоторых телефонов Android содержит скрытую уязвимость, которая может быть задействована для удаленного управления или шпионажа за пользователями", - говорится в сообщении. Агентство, ссылаясь на исследователей из iVerify, сообщает, что обнаруженная уязвимость связана с предоставлением сотрудникам, продающим смартфоны Pixel, широкого доступа для демонстрации функций смартфона покупателю. Американский разработчик программного обеспечения для спецслужб Palantir Technologies также указал на существование уязвимости и заявил, что прекратил выдавать своим сотрудникам телефоны на базе Android. "Безопасность мобильных устройств - это очень серьезная проблема для нас, учитывая то, где мы работаем и кому мы служим. Наличие стороннего, непроверенного небезопасного программного обеспечения на устройстве очень подрывает доверие", - сообщил изданию директор по информационной безопасности Palantir Дейн Стаки (Dane Stuckey). Издание связалось с корпорацией Google, которая пообещала выпустить обновление, которое исправит уязвимость: "Из предосторожности мы удалим эту уязвимость со всех поддерживаемых на рынке устройств Pixel в ближайшем обновлении программного обеспечения Pixel", - сообщил изданию представитель компании Эд Фернандес (Ed Fernandez). Ранее на этой неделе Google представила линейку смартфонов Pixel 9 с внедренным искусственным интеллектом на основе чипа Tensor G4. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

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сша, google, android, смартфоны