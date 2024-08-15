https://1prime.ru/20240815/granitsa-850904885.html

Польша установит систему наблюдения на границе с Россией

Польша установит систему наблюдения на границе с Россией - 15.08.2024, ПРАЙМ

Польша установит систему наблюдения на границе с Россией

На границе Польши с Калининградской областью, Белоруссией и Украиной будет создана система активного наблюдения, рассказал министр национальной обороны Польши... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T12:46+0300

2024-08-15T12:46+0300

2024-08-15T12:46+0300

польша

украина

белоруссия

граница

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ВАРШАВА, 15 авг - ПРАЙМ. На границе Польши с Калининградской областью, Белоруссией и Украиной будет создана система активного наблюдения, рассказал министр национальной обороны Польши Цезарий Томчик в эфире Польского ТВ."Проект, который относится к "Восточному щиту". Он касается границы с Калининградом, касается всей восточной границы с Белоруссией и Украиной. Это система активного наблюдения, система видения того, что там делается для того, чтобы среагировать в ключевой момент", - уточнил министр. Ранее польские власти приняли программу "Восточный щит" по защите польской границы на востоке. Ее реализация планируется в период с 2024 по 2028 год, запланированный бюджет - 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Программа подразумевает полноценную подготовку к защите приграничных территорий, создание сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров (тайников) для систем поражения с целью обнаружения, предупреждения и сопровождения наступления, а также развитие инфраструктуры для противодействия БПЛА.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.

https://1prime.ru/20240815/podryv-850904589.html

польша

украина

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польша, украина, белоруссия, граница