https://1prime.ru/20240815/ingushetiya-850895900.html

Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на пост главы региона

Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на пост главы региона - 15.08.2024, ПРАЙМ

Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на пост главы региона

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на должность главы региона. Среди них действующий глава республики... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T07:35+0300

2024-08-15T07:35+0300

2024-08-15T07:35+0300

политика

владимир путин

ингушетия

глава

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НАЛЬЧИК, 15 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на должность главы региона. Среди них действующий глава республики Махмуд-Али Калиматов, передает Telegram-канал правительства Ингушетии.Как указывается в сообщении республиканского правительства, Владимир Путин предложил депутатам Народного Собрания республики три кандидатуры на пост главы региона. В частности, это 59-летний Алихан Арапханов, депутат Народного Собрания, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы. Он представляет партию "Справедливая Россия-Патриоты-За правду".Второй кандидат - 31-летний Ислам Гадиев, депутат Народного Собрания, председатель комитета по госстроительству и законодательству, представляющий ЛДПР.И третий кандидат - 65-летний Махмуд-Али Калиматов, действующий глава Республики Ингушетия", представляющий "Единую Россию".Выборы главы Республики Ингушетия пройдут в единый день голосования 8 сентября.

https://1prime.ru/20240524/sud-848502730.html

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владимир путин, ингушетия, глава