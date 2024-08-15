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Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на пост главы региона
Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на пост главы региона - 15.08.2024, ПРАЙМ
Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на пост главы региона
Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на должность главы региона. Среди них действующий глава республики... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T07:35+0300
2024-08-15T07:35+0300
2024-08-15T07:35+0300
политика
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НАЛЬЧИК, 15 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на должность главы региона. Среди них действующий глава республики Махмуд-Али Калиматов, передает Telegram-канал правительства Ингушетии.Как указывается в сообщении республиканского правительства, Владимир Путин предложил депутатам Народного Собрания республики три кандидатуры на пост главы региона. В частности, это 59-летний Алихан Арапханов, депутат Народного Собрания, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы. Он представляет партию "Справедливая Россия-Патриоты-За правду".Второй кандидат - 31-летний Ислам Гадиев, депутат Народного Собрания, председатель комитета по госстроительству и законодательству, представляющий ЛДПР.И третий кандидат - 65-летний Махмуд-Али Калиматов, действующий глава Республики Ингушетия", представляющий "Единую Россию".Выборы главы Республики Ингушетия пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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владимир путин, ингушетия, глава
Политика, Владимир Путин, Ингушетия, глава
Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на пост главы региона
Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на должность главы региона
НАЛЬЧИК, 15 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на должность главы региона. Среди них действующий глава республики Махмуд-Али Калиматов, передает Telegram-канал правительства Ингушетии.
Как указывается в сообщении республиканского правительства, Владимир Путин предложил депутатам Народного Собрания республики три кандидатуры на пост главы региона. В частности, это 59-летний Алихан Арапханов, депутат Народного Собрания, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы. Он представляет партию "Справедливая Россия-Патриоты-За правду".
Второй кандидат - 31-летний Ислам Гадиев, депутат Народного Собрания, председатель комитета по госстроительству и законодательству, представляющий ЛДПР.
И третий кандидат - 65-летний Махмуд-Али Калиматов, действующий глава Республики Ингушетия", представляющий "Единую Россию".
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Выборы главы Республики Ингушетия пройдут в единый день голосования 8 сентября.