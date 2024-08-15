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"Сберинвестиции" назвали хобби, которые выбирают российские инвесторы

"Сберинвестиции" назвали хобби, которые выбирают российские инвесторы - 15.08.2024, ПРАЙМ

"Сберинвестиции" назвали хобби, которые выбирают российские инвесторы

Почти треть инвесторов в России в качестве хобби выбирают спорт, следом по популярности идут путешествия и изучение истории, следует из исследования,... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T10:29+0300

2024-08-15T10:29+0300

2024-08-15T10:29+0300

россия

инвесторы

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Почти треть инвесторов в России в качестве хобби выбирают спорт, следом по популярности идут путешествия и изучение истории, следует из исследования, проведенного специалистами "Сберинвестиций". "Инвесторы занимают активную позицию не только на финансовых рынках, но и в других сферах жизни. Выяснилось, что чаще всего они увлекаются спортом (32,7%), путешествиями (31%), изучением истории (18%), литературой (16,5%), музыкой (11,3%) и фотосъемкой (10,2%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1000 респондентов. Согласно результатам исследования, мужчин среди инвесторов в три раза больше, чем женщин (76,4% против 23,5%). Половина респондентов (51,8%) - старше 36 и моложе 50 лет, примерно по 20% опрошенных находятся в возрасте от 24 до 35 лет либо старше 50 лет, людей до 24 лет - 7%, говорится в исследовании. Большинство инвесторов живут в Центральном (38,5%), Приволжском (14,6%), Северо-Западном (11,8%), Уральском (10,6%) и Сибирском (9,3%) федеральных округах. Менее популярны инвестиции в Южном федеральном округе (7,8%), на Дальнем Востоке (4,3%) и Северном Кавказе (2,7%). В основном инвесторы заняты в производстве (20,6%) и финансах (17,4%). Далее идут образование (6,4%), транспорт (5,4%), торговля (5,2%), обслуживание и продажи (по 3,8%), оценили в "Сберинвестициях". Исследование показало, что 56,2% инвесторов описывают свой стиль инвестиций как сбалансированный. 28,6% характеризуют себя как осторожные, к повышенному риску ради большей потенциальной доходности готовы только 15,2% инвесторов. Почти никто из опрошенных инвесторов не сталкивается с негативным отношением к инвестициям в своей семье: четверть получают поддержку близких, а родные большинства инвесторов (67,1%) относятся к этому занятию нейтрально. Не получают поддержки 6,3%, а 2,2% сталкиваются с осуждением, говорится в исследовании. "Мы обнаружили интересный тренд. 76% опрошенных инвесторов указали, что в их портфелях преобладают акции. В то же время 56% описывают свой стиль вложений как сбалансированный. Речь идет о том, что инвесторы не стремятся заработать на краткосрочных спекуляциях, а преследуют долгосрочные цели. Средний срок владения акциями действительно растет - это повышает эффективность вложений, а также полезно для фондового рынка и экономики, потому что в итоге компании получают длинное фондирование, за которым они на рынок и приходят", - сказала директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инвесторы