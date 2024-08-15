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ВТБ оценил долю обновленной семейной ипотеки среди ипотечных продаж

ВТБ оценил долю обновленной семейной ипотеки среди ипотечных продаж - 15.08.2024, ПРАЙМ

ВТБ оценил долю обновленной семейной ипотеки среди ипотечных продаж

Доля обновленной семейной ипотеки среди ипотечных продаж в ВТБ выросла до половины с 40% на фоне завершения универсальной господдержки и в условиях высоких... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T11:04+0300

2024-08-15T11:04+0300

2024-08-15T11:04+0300

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Доля обновленной семейной ипотеки среди ипотечных продаж в ВТБ выросла до половины с 40% на фоне завершения универсальной господдержки и в условиях высоких рыночных ставок, сообщила пресс-служба ВТБ. В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу. Минфин России сообщил 10 июля о продлении семейной ипотеки в РФ до 2030 года, она распространена на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, при этом ставка 6% будет единой для всех, в том числе и для жителей Дальнего Востока. Тогда же, 10 июля, ВТБ возобновил прием заявок на новую семейную ипотеку. "С уходом универсальной господдержки ценность "семейной" ипотеки для россиян выросла. Если в первом полугодии в ВТБ на нее приходилось в среднем чуть больше 40% ипотечных продаж, то сегодня - уже половина", - приводятся в сообщении слова начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергея Бабина. Он считает, что из-за недавнего раунда повышения ставок на рынке и достаточно серьезного изменения IT-ипотеки доля семейной госпрограммы в выдачах продолжит расти. Пресс-служба отметила, что по итогам первого месяца работы обновленной семейной ипотеки около 2,6 тысячи россиян получили ее в ВТБ на сумму более 17 миллиардов рублей. Подавляющее большинство клиентов покупают по госпрограмме квартиры, в среднем занимая 6,6 миллиона рублей. Наибольший объем выдач приходится на Москву с областью (около 4,5 миллиардов рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (более 1,3 миллиарда) и Краснодарский край (примерно 500 миллионов). Пресс-служба отмечает, что в ВТБ клиенты могут сочетать "семейную" ипотеку с рыночными программами и получить до 30 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге и областях и 15 миллионов - в остальных регионах по комбинированной льготной ставке

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, ипотека