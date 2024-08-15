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Кабмин выделит дополнительные средства на погашение дальневосточной ипотеки

Кабмин выделит дополнительные средства на погашение дальневосточной ипотеки - 15.08.2024, ПРАЙМ

Кабмин выделит дополнительные средства на погашение дальневосточной ипотеки

Кабмин расширил число регионов Дальнего Востока, где многодетные семьи смогут получить выплату размером один миллион рублей на погашение ипотеки. На реализацию... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T15:24+0300

2024-08-15T15:24+0300

2024-08-15T15:24+0300

михаил мишустин

многодетные семьи

ипотека

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Кабмин расширил число регионов Дальнего Востока, где многодетные семьи смогут получить выплату размером один миллион рублей на погашение ипотеки. На реализацию программы в ближайшие три года будет выделено около трех миллиардов рублей, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.Он также дополнил, что семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, могут претендовать на единовременную выплату в 450 тысяч рублей. Средства можно будет потратить на погашение ипотечного кредита. Для жителей Приморского края эта сумма составляет 1 миллион рублей."По поручению главы государства расширим действие этой меры на Чукотку и на те дальневосточные субъекты, где уровень рождаемости ниже, чем в среднем по округу. На эти цели предусмотрим в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку порядка трех миллиардов рублей, четверть из них - на текущий год", - уточнил глава правительства.

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михаил мишустин, многодетные семьи, ипотека