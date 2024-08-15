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ФНС разблокировала счета блогера Ивлеевой
ФНС разблокировала счета блогера Ивлеевой - 15.08.2024, ПРАЙМ
ФНС разблокировала счета блогера Ивлеевой
Банковские счета блогера Анастасии Ивлеевой, операции по которым ранее приостановила ФНС России из-за неуплаты налогов, были разблокированы. Об этом... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T16:37+0300
2024-08-15T16:37+0300
2024-08-15T16:37+0300
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Банковские счета блогера Анастасии Ивлеевой, операции по которым ранее приостановила ФНС России из-за неуплаты налогов, были разблокированы. Об этом свидетельствуют данные "БИР-Аналитик". Указанные счета подверглись заморозке 4 июня, когда налоговый долг блогера составлял 11,353 миллиона рублей. Позднее сумма долга выросла в два раза. По данным на 14 августа заблокированных счетов у Ивлеевой нет. В пресс-службе ФССП РИА Новости в конце июля сообщали, что блогер полностью уплатила налоговый долг, после того как приставы арестовали ее Lamborghini, квартиру и несколько земельных участков. Ивлеева также является учредителем ООО "Коленки пчелы". Счета этого юрлица также подверглись блокировке ФНС из-за долга почти в 2,5 миллиона рублей. По состоянию на 14 августа в системе "БИР-Аналитик" также нет данных о блокировке счетов этой фирмы. Однако за компанией все еще числится долг по налогу на прибыль в размере 442,571 тысячи рублей, по страховым взносам на 1,115 миллиона рублей, а также пени и штраф около тысячи рублей. Ивлеева оказалась в центре скандала в конце 2023 года, организовав так называемую "голую вечеринку" в московском клубе "Мутабор". Многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли на данное мероприятие в полуобнаженном виде. Их фото в соцсетях вызвали волну возмущения. В результате Ивлеевой и другим участники вечеринки пришлось оправдываться. Позднее блогер дала обещание, что все вырученные от продажи билетов во второй день вечеринки деньги пойдут на благотворительные цели. Позднее в декабре 2023 года глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что налоговая служба 26 декабря инициировала выездную проверку Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД РФ, которая, по ее мнению, имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела.
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россия, блогеры, налоговый долг
Происшествия, РОССИЯ, блогеры, налоговый долг
ФНС разблокировала счета блогера Ивлеевой
ФНС, по данным "БИР-Аналитик, разблокировала счета Ивлеевой после уплаты налогов
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Банковские счета блогера Анастасии Ивлеевой, операции по которым ранее приостановила ФНС России из-за неуплаты налогов, были разблокированы. Об этом свидетельствуют данные "БИР-Аналитик".
Указанные счета подверглись заморозке 4 июня, когда налоговый долг блогера составлял 11,353 миллиона рублей. Позднее сумма долга выросла в два раза. По данным на 14 августа заблокированных счетов у Ивлеевой нет.
В пресс-службе ФССП РИА Новости в конце июля сообщали, что блогер полностью уплатила налоговый долг, после того как приставы арестовали ее Lamborghini, квартиру и несколько земельных участков.
Ивлеева также является учредителем ООО "Коленки пчелы". Счета этого юрлица также подверглись блокировке ФНС из-за долга почти в 2,5 миллиона рублей. По состоянию на 14 августа в системе "БИР-Аналитик" также нет данных о блокировке счетов этой фирмы. Однако за компанией все еще числится долг по налогу на прибыль в размере 442,571 тысячи рублей, по страховым взносам на 1,115 миллиона рублей, а также пени и штраф около тысячи рублей.
Ивлеева оказалась в центре скандала в конце 2023 года, организовав так называемую "голую вечеринку" в московском клубе "Мутабор". Многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли на данное мероприятие в полуобнаженном виде. Их фото в соцсетях вызвали волну возмущения. В результате Ивлеевой и другим участники вечеринки пришлось оправдываться. Позднее блогер дала обещание, что все вырученные от продажи билетов во второй день вечеринки деньги пойдут на благотворительные цели.
Позднее в декабре 2023 года глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что налоговая служба 26 декабря инициировала выездную проверку Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД РФ, которая, по ее мнению, имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела.
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