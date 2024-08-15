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Суд отклонил кассации экс-глав "Открытие Холдинга" в деле по иску ЦБ РФ - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Суд отклонил кассации экс-глав "Открытие Холдинга" в деле по иску ЦБ РФ
Суд отклонил кассации экс-глав "Открытие Холдинга" в деле по иску ЦБ РФ - 15.08.2024, ПРАЙМ
Суд отклонил кассации экс-глав "Открытие Холдинга" в деле по иску ЦБ РФ
Арбитражный суд Московского округа в четверг отклонил кассационные жалобы двух бывших гендиректоров "Открытие Холдинга" на определение апелляционного суда,... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T16:09+0300
2024-08-15T16:09+0300
банк открытие
кассация
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа в четверг отклонил кассационные жалобы двух бывших гендиректоров "Открытие Холдинга" на определение апелляционного суда, который прекратил производство по их жалобам на решение арбитражного суда Москвы 2020 года о взыскании по иску ЦБ РФ с шести бывших контролирующих лиц банка "Открытие" рекордных убытков – более 289,5 миллиарда рублей – в пользу этого банка, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Свои апелляции Андрей Коняев и Павел Федосеев подали только в апреле этого года, после того как стали ответчиками по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга", в прошлом – основного акционера "Открытия", Марии Булатовой о привлечении бывших контролирующих лиц компании к субсидиарной ответственности по ее долгам, оцениваемым примерно в триллион рублей. Суды четырех инстанций, включая Верховный суд в 2021 году, взыскали более 289,5 миллиарда рублей солидарно с экс-предправления банка "Открытие" Евгения Данкевича, экс-президента банка Рубена Аганбегяна, бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева, экс-членов правления Елены Будник, Геннадия Жужлева и "Открытие Холдинга". Тем самым у компании появились обязательства на эту сумму. Коняев и Федосеев в том деле не участвовали, при этом, по словам представляющей Федосеева адвоката Наталии Пынниковой из юрфирмы "Бранд и партнеры", размер их ответственности в деле о банкротстве "Открытие Холдинга" формируется с учетом данного взыскания. Как рассказала РИА Новости Пынникова, "суд восстановил апеллянтам срок на обжалование, но прекратил производство по жалобам, посчитав, что их права и обязанности никак не затрагиваются". Рассмотрение апелляций и кассаций Коняева и Федосеева, как ранее и всего дела, проходило в закрытом режиме. Это рекордное в российской практике вступившее в силу взыскание убытков с контролирующих лиц кредитной организации. Убытки связаны с санацией "Открытия" в 2017-2019 годах за счет средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Сумма рассчитана по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку вместо нулевой, под которую он выделяет средства через ФКБС. В 2024 году Верховный суд в деле по похожему иску Промсвязьбанка признал формулу неприменимой к отношениям, имевшим место до 2018 года.
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банк открытие, кассация
банк Открытие, кассация
16:09 15.08.2024
 
Суд отклонил кассации экс-глав "Открытие Холдинга" в деле по иску ЦБ РФ

Суд отклонил кассации экс-глав "Открытие Холдинга" на 289,5 млрд рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа в четверг отклонил кассационные жалобы двух бывших гендиректоров "Открытие Холдинга" на определение апелляционного суда, который прекратил производство по их жалобам на решение арбитражного суда Москвы 2020 года о взыскании по иску ЦБ РФ с шести бывших контролирующих лиц банка "Открытие" рекордных убытков – более 289,5 миллиарда рублей – в пользу этого банка, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
Свои апелляции Андрей Коняев и Павел Федосеев подали только в апреле этого года, после того как стали ответчиками по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга", в прошлом – основного акционера "Открытия", Марии Булатовой о привлечении бывших контролирующих лиц компании к субсидиарной ответственности по ее долгам, оцениваемым примерно в триллион рублей.
Суды четырех инстанций, включая Верховный суд в 2021 году, взыскали более 289,5 миллиарда рублей солидарно с экс-предправления банка "Открытие" Евгения Данкевича, экс-президента банка Рубена Аганбегяна, бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева, экс-членов правления Елены Будник, Геннадия Жужлева и "Открытие Холдинга". Тем самым у компании появились обязательства на эту сумму.
Коняев и Федосеев в том деле не участвовали, при этом, по словам представляющей Федосеева адвоката Наталии Пынниковой из юрфирмы "Бранд и партнеры", размер их ответственности в деле о банкротстве "Открытие Холдинга" формируется с учетом данного взыскания. Как рассказала РИА Новости Пынникова, "суд восстановил апеллянтам срок на обжалование, но прекратил производство по жалобам, посчитав, что их права и обязанности никак не затрагиваются". Рассмотрение апелляций и кассаций Коняева и Федосеева, как ранее и всего дела, проходило в закрытом режиме.
Совкомбанк - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
В Совкомбанке оценили вероятность нового пересмотра сделки с "Хоум банком"
15:25
Это рекордное в российской практике вступившее в силу взыскание убытков с контролирующих лиц кредитной организации. Убытки связаны с санацией "Открытия" в 2017-2019 годах за счет средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Сумма рассчитана по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку вместо нулевой, под которую он выделяет средства через ФКБС.
В 2024 году Верховный суд в деле по похожему иску Промсвязьбанка признал формулу неприменимой к отношениям, имевшим место до 2018 года.
 
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