https://1prime.ru/20240815/kassatsii-850910758.html

Суд отклонил кассации экс-глав "Открытие Холдинга" в деле по иску ЦБ РФ

Суд отклонил кассации экс-глав "Открытие Холдинга" в деле по иску ЦБ РФ - 15.08.2024, ПРАЙМ

Суд отклонил кассации экс-глав "Открытие Холдинга" в деле по иску ЦБ РФ

Арбитражный суд Московского округа в четверг отклонил кассационные жалобы двух бывших гендиректоров "Открытие Холдинга" на определение апелляционного суда,... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T16:09+0300

2024-08-15T16:09+0300

2024-08-15T16:09+0300

банк открытие

кассация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg

МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа в четверг отклонил кассационные жалобы двух бывших гендиректоров "Открытие Холдинга" на определение апелляционного суда, который прекратил производство по их жалобам на решение арбитражного суда Москвы 2020 года о взыскании по иску ЦБ РФ с шести бывших контролирующих лиц банка "Открытие" рекордных убытков – более 289,5 миллиарда рублей – в пользу этого банка, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Свои апелляции Андрей Коняев и Павел Федосеев подали только в апреле этого года, после того как стали ответчиками по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга", в прошлом – основного акционера "Открытия", Марии Булатовой о привлечении бывших контролирующих лиц компании к субсидиарной ответственности по ее долгам, оцениваемым примерно в триллион рублей. Суды четырех инстанций, включая Верховный суд в 2021 году, взыскали более 289,5 миллиарда рублей солидарно с экс-предправления банка "Открытие" Евгения Данкевича, экс-президента банка Рубена Аганбегяна, бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева, экс-членов правления Елены Будник, Геннадия Жужлева и "Открытие Холдинга". Тем самым у компании появились обязательства на эту сумму. Коняев и Федосеев в том деле не участвовали, при этом, по словам представляющей Федосеева адвоката Наталии Пынниковой из юрфирмы "Бранд и партнеры", размер их ответственности в деле о банкротстве "Открытие Холдинга" формируется с учетом данного взыскания. Как рассказала РИА Новости Пынникова, "суд восстановил апеллянтам срок на обжалование, но прекратил производство по жалобам, посчитав, что их права и обязанности никак не затрагиваются". Рассмотрение апелляций и кассаций Коняева и Федосеева, как ранее и всего дела, проходило в закрытом режиме. Это рекордное в российской практике вступившее в силу взыскание убытков с контролирующих лиц кредитной организации. Убытки связаны с санацией "Открытия" в 2017-2019 годах за счет средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Сумма рассчитана по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку вместо нулевой, под которую он выделяет средства через ФКБС. В 2024 году Верховный суд в деле по похожему иску Промсвязьбанка признал формулу неприменимой к отношениям, имевшим место до 2018 года.

https://1prime.ru/20240815/sovkombank-850909137.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк открытие, кассация