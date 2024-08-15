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Хабиб Нурмагомедов погасил долги по налогам
Хабиб Нурмагомедов погасил долги по налогам - 15.08.2024, ПРАЙМ
Хабиб Нурмагомедов погасил долги по налогам
Хабиб Нурмагомедов погасил долги по налогам, банковские счета одного из лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) разморожены, свидетельствуют... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T15:52+0300
2024-08-15T15:52+0300
2024-08-15T15:52+0300
хабиб нурмагомедов
налоговая задолженность
фнс россии
долги
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Хабиб Нурмагомедов погасил долги по налогам, банковские счета одного из лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) разморожены, свидетельствуют данные "БИР-Аналитик". Федеральная налоговая служба 1 июля приостановила операции по счетам спортсмена. На его едином налоговом счете (ЕНС) скопилось долгов на 79,3 миллиона рублей. Однако к середине августа ни один его счет не заблокирован. Согласно данным базы, в прошлом Нурмагомедов был учредителем четырех действующих юридических лиц.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хабиб нурмагомедов, налоговая задолженность, фнс россии, долги
Хабиб Нурмагомедов, налоговая задолженность, ФНС России, долги
Хабиб Нурмагомедов погасил долги по налогам
"БИР-Аналитик": налоговый долг Хабиба Нурмагомедова погашен
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Хабиб Нурмагомедов погасил долги по налогам, банковские счета одного из лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) разморожены, свидетельствуют данные "БИР-Аналитик".
Федеральная налоговая служба 1 июля приостановила операции по счетам спортсмена. На его едином налоговом счете (ЕНС) скопилось долгов на 79,3 миллиона рублей. Однако к середине августа ни один его счет не заблокирован.
Согласно данным базы, в прошлом Нурмагомедов был учредителем четырех действующих юридических лиц.