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В РСТ оценили уровень спроса на новый круиз из Сочи в Грецию
В РСТ оценили уровень спроса на новый круиз из Сочи в Грецию - 15.08.2024, ПРАЙМ
В РСТ оценили уровень спроса на новый круиз из Сочи в Грецию
Туристы проявляют высокий интерес к новому круизному маршруту из Сочи в Грецию, его популярность может увеличить турпоток в олимпийскую столицу, считает... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T16:13+0300
2024-08-15T16:13+0300
2024-08-15T16:13+0300
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СОЧИ, 15 авг – ПРАЙМ. Туристы проявляют высокий интерес к новому круизному маршруту из Сочи в Грецию, его популярность может увеличить турпоток в олимпийскую столицу, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Пресс-служба ООО "Судоходная компания "Аквилон" анонсировала 31 июля новое шенгенское направление – путешествие по островам Греции. Греческие круизы появятся в расписании международного лайнера Astoria Grande в 2025 году. На этом корабле туристы пока могут отправиться в Турцию и Египет. По мнению Барзыкина, Сочи давно стал транзитной точкой для путешествующих. Эксперт подчеркивает, что шенгенское направление, предсказуемо дороже, чем в безвизовых странах, однако для российских туристов это не становится причиной отказа от отдыха за в Греции. "Astoria Grande начинает свою круизную программу по греческим островам. По предварительным бронированиям спрос достаточно высокий, поэтому в дальнейшем, конечно, будет востребовано это направление. Тем более, что очень удобно, и по приезду, и по возвращению можно несколько дней провести в Сочи, отдохнуть. Это дает, конечно, дополнительный импульс для потока (туристов - ред.)", - рассказал РИА Новости Барзыкин. Как считает вице-президент "Альянса туристических агентств" (АТА) Алексан Мкртчян, запуск греческого направления из Сочи не сильно увеличит турпоток в олимпийскую столицу, однако разнообразит отдых туристов. Лайнер Astoria Grande построен в 1996 году, модернизирован в 2019 и в 2022 годах, впервые начал курсировать в сезоне 2022 года. Судно совершает круизы по Черному морю с заходом в порты Турции. С 2023 года корабль начал ходить в египетскую Александрию.
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туризм, сочи, круиз, греция
Экономика, Туризм, СОЧИ, круиз, ГРЕЦИЯ
В РСТ оценили уровень спроса на новый круиз из Сочи в Грецию
Вице-президент РСТ: спрос на новый круиз из Сочи в Грецию является высоким
СОЧИ, 15 авг – ПРАЙМ. Туристы проявляют высокий интерес к новому круизному маршруту из Сочи в Грецию, его популярность может увеличить турпоток в олимпийскую столицу, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Пресс-служба ООО "Судоходная компания "Аквилон" анонсировала 31 июля новое шенгенское направление – путешествие по островам Греции. Греческие круизы появятся в расписании международного лайнера Astoria Grande в 2025 году. На этом корабле туристы пока могут отправиться в Турцию и Египет.
По мнению Барзыкина, Сочи давно стал транзитной точкой для путешествующих. Эксперт подчеркивает, что шенгенское направление, предсказуемо дороже, чем в безвизовых странах, однако для российских туристов это не становится причиной отказа от отдыха за в Греции.
"Astoria Grande начинает свою круизную программу по греческим островам. По предварительным бронированиям спрос достаточно высокий, поэтому в дальнейшем, конечно, будет востребовано это направление. Тем более, что очень удобно, и по приезду, и по возвращению можно несколько дней провести в Сочи, отдохнуть. Это дает, конечно, дополнительный импульс для потока (туристов - ред.)", - рассказал РИА Новости Барзыкин.
Как считает вице-президент "Альянса туристических агентств" (АТА) Алексан Мкртчян, запуск греческого направления из Сочи не сильно увеличит турпоток в олимпийскую столицу, однако разнообразит отдых туристов.
Лайнер Astoria Grande построен в 1996 году, модернизирован в 2019 и в 2022 годах, впервые начал курсировать в сезоне 2022 года. Судно совершает круизы по Черному морю с заходом в порты Турции. С 2023 года корабль начал ходить в египетскую Александрию.
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