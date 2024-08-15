Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лидеры России и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества - 15.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240815/lidery-850904740.html
Лидеры России и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества
Лидеры России и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества - 15.08.2024, ПРАЙМ
Лидеры России и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества
Российский президент Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы дальнейшего... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T12:33+0300
2024-08-15T12:34+0300
политика
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848570523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c5bf4c094e5c26060dccd665107ab4f.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества государств, рассказали в пресс-службе Кремля."С обеих сторон подтвержден настрой и далее последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном", - следует из заявления. Они также уделили внимание мировой и региональной повестке, затронув тему председательства России в БРИКС.
https://1prime.ru/20240815/ekspert-850902805.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848570523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3f6a218ad0b52a1dbb6d72bc0f02826.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, шавкат мирзиеев
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
12:33 15.08.2024 (обновлено: 12:34 15.08.2024)
 
Лидеры России и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества

Путин и Мирзиёев обсудили ситуацию в мире и регионе, а также партнерство стран

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества государств, рассказали в пресс-службе Кремля.
"С обеих сторон подтвержден настрой и далее последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном", - следует из заявления.
Они также уделили внимание мировой и региональной повестке, затронув тему председательства России в БРИКС.
Города мира. Астана - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
Россия стала основным экспортером в Казахстан в первом полугодии
12:06
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинШавкат Мирзиеев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала