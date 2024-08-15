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Лидеры России и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества
Лидеры России и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества - 15.08.2024, ПРАЙМ
Лидеры России и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества
Российский президент Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы дальнейшего... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T12:33+0300
2024-08-15T12:33+0300
2024-08-15T12:34+0300
политика
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества государств, рассказали в пресс-службе Кремля."С обеих сторон подтвержден настрой и далее последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном", - следует из заявления. Они также уделили внимание мировой и региональной повестке, затронув тему председательства России в БРИКС.
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россия, владимир путин, шавкат мирзиеев
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Лидеры России и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества
Путин и Мирзиёев обсудили ситуацию в мире и регионе, а также партнерство стран
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества государств, рассказали в пресс-службе Кремля.
"С обеих сторон подтвержден настрой и далее последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном", - следует из заявления.
Они также уделили внимание мировой и региональной повестке, затронув тему председательства России в БРИКС.
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