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Лидеры России и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества

Лидеры России и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества - 15.08.2024, ПРАЙМ

Лидеры России и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества

Российский президент Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы дальнейшего... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T12:33+0300

2024-08-15T12:33+0300

2024-08-15T12:34+0300

политика

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества государств, рассказали в пресс-службе Кремля."С обеих сторон подтвержден настрой и далее последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном", - следует из заявления. Они также уделили внимание мировой и региональной повестке, затронув тему председательства России в БРИКС.

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россия, владимир путин, шавкат мирзиеев