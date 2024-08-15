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Лондон признал участие Challenger 2 в атаке на Курскую область, пишут СМИ - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Лондон признал участие Challenger 2 в атаке на Курскую область, пишут СМИ
Лондон признал участие Challenger 2 в атаке на Курскую область, пишут СМИ - 15.08.2024, ПРАЙМ
Лондон признал участие Challenger 2 в атаке на Курскую область, пишут СМИ
Министерство обороны Британии не стало отрицать сообщения о том, что ВСУ применяли британские танки Challenger 2 для атаки на Курскую область. Об этом сообщило... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T20:09+0300
2024-08-15T20:09+0300
вооружения
великобритания
всу
поддержка украины
challenger 2
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Министерство обороны Британии не стало отрицать сообщения о том, что ВСУ применяли британские танки Challenger 2 для атаки на Курскую область. Об этом сообщило издание Independent со ссылкой на ответ военного ведомства. Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщал, что ВСУ скорее всего уже использовали Challenger 2 при атаке на Курскую область. Отмечалось, что пока нет данных о том, как, когда и в каком количестве эти танки были развернуты на территории РФ. "Министерство обороны не стало отрицать, что танки Challenger 2 находятся на территории России", — пишет Independent. Издание отмечает, что в британском военном ведомстве попытались оправдать атаку ВСУ на Курскую область, в результате которой есть погибшие мирные жители, заявлениями о "праве на самооборону... что не исключает проведения операций на территории России". Также отмечается, что до сих пор остается неясным, сколько танков Challenger 2 использовалось украинскими войсками при атаке на Курскую область.Ранее Independent со ссылкой на представителя ведомства сообщало, что Минобороны Британии позволило Киеву использовать поставляемые вооружения при нападении на Курскую область, но это не касается крылатых ракет Storm Shadow, которые Лондон разрешил использовать в пределах "международно признанной" территории Украины. В январе 2023 года Лондон сообщил о передаче Киеву 14 танков Challenger 2. Как минимум два из них были подбиты Вооруженными силами РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны сообщило 15 августа, что в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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великобритания, всу, поддержка украины, challenger 2
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВСУ, поддержка Украины, Challenger 2
20:09 15.08.2024
 
Лондон признал участие Challenger 2 в атаке на Курскую область, пишут СМИ

Independent: Лондон не отрицает участие Challenger 2 в атаке на Курскую область

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Министерство обороны Британии не стало отрицать сообщения о том, что ВСУ применяли британские танки Challenger 2 для атаки на Курскую область. Об этом сообщило издание Independent со ссылкой на ответ военного ведомства.
Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщал, что ВСУ скорее всего уже использовали Challenger 2 при атаке на Курскую область. Отмечалось, что пока нет данных о том, как, когда и в каком количестве эти танки были развернуты на территории РФ.
"Министерство обороны не стало отрицать, что танки Challenger 2 находятся на территории России", — пишет Independent.
Издание отмечает, что в британском военном ведомстве попытались оправдать атаку ВСУ на Курскую область, в результате которой есть погибшие мирные жители, заявлениями о "праве на самооборону... что не исключает проведения операций на территории России".
Также отмечается, что до сих пор остается неясным, сколько танков Challenger 2 использовалось украинскими войсками при атаке на Курскую область.
Ранее Independent со ссылкой на представителя ведомства сообщало, что Минобороны Британии позволило Киеву использовать поставляемые вооружения при нападении на Курскую область, но это не касается крылатых ракет Storm Shadow, которые Лондон разрешил использовать в пределах "международно признанной" территории Украины.
В январе 2023 года Лондон сообщил о передаче Киеву 14 танков Challenger 2. Как минимум два из них были подбиты Вооруженными силами РФ.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны сообщило 15 августа, что в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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