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Лукашенко описал план России в случае агрессии против Белоруссии - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Лукашенко описал план России в случае агрессии против Белоруссии
Лукашенко описал план России в случае агрессии против Белоруссии - 15.08.2024, ПРАЙМ
Лукашенко описал план России в случае агрессии против Белоруссии
В случае агрессии против Республики Беларусь Россия введет в страну свои подразделения, чтобы подстраховать Минск. Об этом сообщил глава белорусского... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T16:19+0300
2024-08-15T17:07+0300
политика
россия
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В случае агрессии против Республики Беларусь Россия введет в страну свои подразделения, чтобы подстраховать Минск. Об этом сообщил глава белорусского государства Александр Лукашенко, его цитирует госагентство "Белта"."Россия, по нашему договору, вводит свои подразделения (они определены, какие армии) в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая - Беларуси и России - война против этих зверей", - отметил белорусский лидер.По словам Лукашенко, на границе с Украиной будут также развернуты более 20 бригад и батальонных групп для предотвращения прорыва. Он отметил, что Москва и Минск не поддерживают идею в расширении линии фронта, так как это может привести к мобилизации и "взбудоражить общество изнутри".Белорусский президент заключил, что Минск не намерен воевать, о чем украинской стороне уже известно.
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россия, белоруссия, александр лукашенко
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
16:19 15.08.2024 (обновлено: 17:07 15.08.2024)
 
Лукашенко описал план России в случае агрессии против Белоруссии

Лукашенко: при агрессии против Белоруссии РФ введет в страну свои подразделения

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В случае агрессии против Республики Беларусь Россия введет в страну свои подразделения, чтобы подстраховать Минск. Об этом сообщил глава белорусского государства Александр Лукашенко, его цитирует госагентство "Белта".
"Россия, по нашему договору, вводит свои подразделения (они определены, какие армии) в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая - Беларуси и России - война против этих зверей", - отметил белорусский лидер.
По словам Лукашенко, на границе с Украиной будут также развернуты более 20 бригад и батальонных групп для предотвращения прорыва. Он отметил, что Москва и Минск не поддерживают идею в расширении линии фронта, так как это может привести к мобилизации и "взбудоражить общество изнутри".
Белорусский президент заключил, что Минск не намерен воевать, о чем украинской стороне уже известно.
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ПолитикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯАлександр Лукашенко
 
 
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