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Действие гибкой экспортной пошлины на подсолнечное масло продлят - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Действие гибкой экспортной пошлины на подсолнечное масло продлят
Действие гибкой экспортной пошлины на подсолнечное масло продлят - 15.08.2024, ПРАЙМ
Действие гибкой экспортной пошлины на подсолнечное масло продлят
Срок действия гибкой экспортной пошлины на подсолнечное масло будет продлен на два года - до сентября 2026 года, сообщил исполнительный директор Масложирового... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T16:13+0300
2024-08-15T16:13+0300
подсолнечное масло
пошлина на экспорт подсолнечного масла
масложировой союз
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Срок действия гибкой экспортной пошлины на подсолнечное масло будет продлен на два года - до сентября 2026 года, сообщил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло введена в РФ с 1 сентября 2021 года. Ее действие уже продлевалось ранее. Сейчас она действует до 31 августа текущего года. "С учетом курса доллара и мировых цен мы не видим предпосылок для существенного роста стоимости на подсолнечное масло социального сегмента. В любом случае, цены на внутреннем рынке защищены от резкого изменения мировых цен или курса рубля экспортной пошлиной, которая уже более года находится на нулевом уровне. На прошлой неделе было принято решение о продлении действия экспортной пошлины до сентября 2026 года", - приводятся слова Мальцева в сообщении Масложирового союза. По его словам, цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке стабильны. По результатам последних тендеров на поставку в крупнейшие торговые сети стоимость подсолнечного масла самого доступного сегмента фиксируется на уровне 87 рублей за килограмм. Это почти на 10% ниже уровня, который был установлен соглашением представителей властей, поставщиков и ритейлеров о снижении цен на подсолнечное масло еще 4 года назад. "Что касается брендовой продукции среднего и премиального сегмента, то тут свои маркетинговые стратегии продвижения, и в этой категории цены, естественно, могут быть выше", - добавил Мальцев.
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подсолнечное масло, пошлина на экспорт подсолнечного масла, масложировой союз
подсолнечное масло, пошлина на экспорт подсолнечного масла, Масложировой союз
16:13 15.08.2024
 
Действие гибкой экспортной пошлины на подсолнечное масло продлят

Масложировой союз: гибкую экспортную пошлину на подсолнечное масло продлят на 2 года

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛиния фасовки подсолнечного масла
Линия фасовки подсолнечного масла - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Срок действия гибкой экспортной пошлины на подсолнечное масло будет продлен на два года - до сентября 2026 года, сообщил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
Гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло введена в РФ с 1 сентября 2021 года. Ее действие уже продлевалось ранее. Сейчас она действует до 31 августа текущего года.
"С учетом курса доллара и мировых цен мы не видим предпосылок для существенного роста стоимости на подсолнечное масло социального сегмента. В любом случае, цены на внутреннем рынке защищены от резкого изменения мировых цен или курса рубля экспортной пошлиной, которая уже более года находится на нулевом уровне. На прошлой неделе было принято решение о продлении действия экспортной пошлины до сентября 2026 года", - приводятся слова Мальцева в сообщении Масложирового союза.
По его словам, цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке стабильны. По результатам последних тендеров на поставку в крупнейшие торговые сети стоимость подсолнечного масла самого доступного сегмента фиксируется на уровне 87 рублей за килограмм. Это почти на 10% ниже уровня, который был установлен соглашением представителей властей, поставщиков и ритейлеров о снижении цен на подсолнечное масло еще 4 года назад.
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"Что касается брендовой продукции среднего и премиального сегмента, то тут свои маркетинговые стратегии продвижения, и в этой категории цены, естественно, могут быть выше", - добавил Мальцев.
 
подсолнечное маслопошлина на экспорт подсолнечного маслаМасложировой союз
 
 
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