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В США обвинили НАТО во вторжении в Россию
В США обвинили НАТО во вторжении в Россию - 15.08.2024, ПРАЙМ
В США обвинили НАТО во вторжении в Россию
Нападение ВСУ на Курскую область является свидетельством вторжения стран НАТО на российскую территорию. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер в | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T08:37+0300
2024-08-15T08:37+0300
2024-08-15T08:37+0300
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Нападение ВСУ на Курскую область является свидетельством вторжения стран НАТО на российскую территорию. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер в беседе на YouTube-канале Danny Haiphong."Что произошло в Курске? НАТО вторглась в Россию. НАТО вторглась в Россию... Россия не вторгалась на Украину - Россия ответила на военные преступления, совершенные после госпереворота (на Украине - ред.)... в 2014 году", - сказал эксперт.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.Кроме того, ранее также сообщалось, что украинская сторона использует в Курской области тяжелую технику и оружие, поставляемые странами НАТО. Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что украинская армия и иностранные наемники используют против мирных жителей Курской области те же методы, что и террористы ИГ*.*Запрещенная в России террористическая организация.
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сша, нато, россия
Политика, США, НАТО, РОССИЯ
В США обвинили НАТО во вторжении в Россию
Риттер: нападение ВСУ на Курскую область - вторжение стран НАТО в Россию
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ.
Нападение ВСУ на Курскую область является свидетельством вторжения стран НАТО на российскую территорию. Такое мнение выразил
бывший разведчик США Скотт Риттер в беседе на YouTube-канале Danny Haiphong.
"Что произошло в Курске? НАТО вторглась в Россию. НАТО вторглась в Россию... Россия не вторгалась на Украину - Россия ответила на военные преступления, совершенные после госпереворота (на Украине - ред.)... в 2014 году", - сказал эксперт.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Кроме того, ранее также сообщалось, что украинская сторона использует в Курской области тяжелую технику и оружие, поставляемые странами НАТО. Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что украинская армия и иностранные наемники используют против мирных жителей Курской области те же методы, что и террористы ИГ*.
*Запрещенная в России террористическая организация.
В Госдуме раскрыли, кто координировал деятельность ВСУ при атаке на Россию