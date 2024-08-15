https://1prime.ru/20240815/nato-850897704.html

"Это будет конец". Польский генерал рассказал о конфликте внутри НАТО

"Это будет конец". Польский генерал рассказал о конфликте внутри НАТО - 15.08.2024, ПРАЙМ

"Это будет конец". Польский генерал рассказал о конфликте внутри НАТО

Прямой конфликт между Турцией и Грецией из-за спора о статусе Кипра вызовет распад НАТО. Такое мнение в беседе с изданием Fakt высказал генерал ВС Польши... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T09:18+0300

2024-08-15T09:18+0300

2024-08-15T09:19+0300

политика

нато

турция

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Прямой конфликт между Турцией и Грецией из-за спора о статусе Кипра вызовет распад НАТО. Такое мнение в беседе с изданием Fakt высказал генерал ВС Польши Вальдемар Скшипчак.Как он выразился, "в случае, если начнется война между странами-членами альянса, НАТО пора будет собирать вещички".Североатлантический альянс не может участвовать в конфликте между его членами и будет стремиться к дипломатическому разрешению споров, отметил Скшипчак."Какие-то члены будут поддерживать Турцию, а какие-то - Грецию. Это будет конец НАТО", — подытожил генерал.Турция и Греция ведут спор по вопросу статуса Кипра уже около полувека.

https://1prime.ru/20240812/nou-khau-850813705.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, турция