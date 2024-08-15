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"Это будет конец". Польский генерал рассказал о конфликте внутри НАТО
"Это будет конец". Польский генерал рассказал о конфликте внутри НАТО - 15.08.2024, ПРАЙМ
"Это будет конец". Польский генерал рассказал о конфликте внутри НАТО
Прямой конфликт между Турцией и Грецией из-за спора о статусе Кипра вызовет распад НАТО. Такое мнение в беседе с изданием Fakt высказал генерал ВС Польши... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T09:18+0300
2024-08-15T09:18+0300
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политика
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Прямой конфликт между Турцией и Грецией из-за спора о статусе Кипра вызовет распад НАТО. Такое мнение в беседе с изданием Fakt высказал генерал ВС Польши Вальдемар Скшипчак.Как он выразился, "в случае, если начнется война между странами-членами альянса, НАТО пора будет собирать вещички".Североатлантический альянс не может участвовать в конфликте между его членами и будет стремиться к дипломатическому разрешению споров, отметил Скшипчак."Какие-то члены будут поддерживать Турцию, а какие-то - Грецию. Это будет конец НАТО", — подытожил генерал.Турция и Греция ведут спор по вопросу статуса Кипра уже около полувека.
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нато, турция
"Это будет конец". Польский генерал рассказал о конфликте внутри НАТО
Генерал Скшипчак: конфликт Турции и Греции из-за Кипра приведет к распаду НАТО
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ.
Прямой конфликт между Турцией и Грецией из-за спора о статусе Кипра вызовет распад НАТО. Такое мнение в беседе с изданием Fakt
высказал генерал ВС Польши Вальдемар Скшипчак.
Как он выразился, "в случае, если начнется война между странами-членами альянса, НАТО пора будет собирать вещички".
Североатлантический альянс не может участвовать в конфликте между его членами и будет стремиться к дипломатическому разрешению споров, отметил Скшипчак.
"Какие-то члены будут поддерживать Турцию, а какие-то - Грецию. Это будет конец НАТО", — подытожил генерал.
В "Ростехе" прояснили вопрос о "ноу-хау" в военной технике НАТО
Турция и Греция ведут спор по вопросу статуса Кипра уже около полувека.