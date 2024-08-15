https://1prime.ru/20240815/novostroyki-850897138.html
РБК назвал мегаполисы, где сильнее всего упал спрос на жилье
РБК назвал мегаполисы, где сильнее всего упал спрос на жилье - 15.08.2024, ПРАЙМ
РБК назвал мегаполисы, где сильнее всего упал спрос на жилье
В июле текущего года наибольшее падение спроса на продажи новостроек было замечено в Челябинске, Ростове-на-Дону и Самаре, пишет РБК со ссылкой на данные... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T09:00+0300
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В июле текущего года наибольшее падение спроса на продажи новостроек было замечено в Челябинске, Ростове-на-Дону и Самаре, пишет РБК со ссылкой на данные исследования "Яндекс Недвижимости" и сервиса "Пульс продаж новостроек".Отмечается, что в указанных мегаполисах спад составил 70%. В Новосибирске спад составил 67%, в Казани - 65%, а в Уфе - 64%. Екатеринбург и Пермь заняли пятое место с отрицательными показателями в 62%, следует из данных ЕГРН и проектных деклараций застройщиков.В издании заметили, что в Санкт-Петербурге спад составил всего 11%, а в Москве он снизился на треть. Общий спрос на новостройки в российских городах-миллионниках снизился на 46,6%. Согласно данным "Домклик" Сбербанка, доля первичного рынка в общем количестве выдач банка снизилась до 21,7%.В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса.
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россия, новостройки
Недвижимость, РОССИЯ, новостройки
РБК назвал мегаполисы, где сильнее всего упал спрос на жилье
РБК: Челябинск, Ростов-на-Дону и Самара стали первыми по падению спроса на жилье
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ.
В июле текущего года наибольшее падение спроса на продажи новостроек было замечено в Челябинске, Ростове-на-Дону и Самаре, пишет
РБК со ссылкой на данные исследования "Яндекс Недвижимости" и сервиса "Пульс продаж новостроек".
Отмечается, что в указанных мегаполисах спад составил 70%. В Новосибирске спад составил 67%, в Казани - 65%, а в Уфе - 64%. Екатеринбург и Пермь заняли пятое место с отрицательными показателями в 62%, следует из данных ЕГРН и проектных деклараций застройщиков.
В издании заметили, что в Санкт-Петербурге спад составил всего 11%, а в Москве он снизился на треть. Общий спрос на новостройки в российских городах-миллионниках снизился на 46,6%. Согласно данным "Домклик" Сбербанка, доля первичного рынка в общем количестве выдач банка снизилась до 21,7%.
В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса.
Спрос на квартиры в новостройках в РФ ожидаемо начал падать, пишет СМИ