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В Белом доме не знают, как Россия ответит на атаку ВСУ на Курскую область
В Белом доме не знают, как Россия ответит на атаку ВСУ на Курскую область - 15.08.2024, ПРАЙМ
В Белом доме не знают, как Россия ответит на атаку ВСУ на Курскую область
Вашингтон не знает, как ответит Москва на атаку ВСУ на Курскую область. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T19:29+0300
2024-08-15T19:29+0300
2024-08-15T19:29+0300
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ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Вашингтон не знает, как ответит Москва на атаку ВСУ на Курскую область. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Трудно сказать… Мы не можем с уверенностью сказать, что сделает (президент России Владимир — ред.) Путин", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможной ответной реакции РФ на нападение Киева на Курскую область, которое привело к гибели мирных жителей. Кирби также сообщил, что США внимательно следят за перемещениями российских войск. При этом он затруднился ответить на вопрос о том, смогут ли ВСУ, по мнению Вашингтона, в дальнейшем контролировать занятую в Курской области территорию. Кирби заявил, что он попросту не обладает квалификацией, чтобы обсуждать данный вопрос, ровно как и операции ВСУ в целом. "Я не могу судить об их намерениях и конечных целях, а также об их возможностях достичь этих целей", — сказал Кирби. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны сообщило 15 августа, что в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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сша, белый дом, всу, джон кирби
Политика, США, Белый дом, ВСУ, Джон Кирби
В Белом доме не знают, как Россия ответит на атаку ВСУ на Курскую область
Кирби: США не знают, как ответит Россия на нападение ВСУ на Курскую область
ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Вашингтон не знает, как ответит Москва на атаку ВСУ на Курскую область. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Трудно сказать… Мы не можем с уверенностью сказать, что сделает (президент России Владимир — ред.) Путин", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможной ответной реакции РФ на нападение Киева на Курскую область, которое привело к гибели мирных жителей.
Кирби также сообщил, что США внимательно следят за перемещениями российских войск.
При этом он затруднился ответить на вопрос о том, смогут ли ВСУ, по мнению Вашингтона, в дальнейшем контролировать занятую в Курской области территорию. Кирби заявил, что он попросту не обладает квалификацией, чтобы обсуждать данный вопрос, ровно как и операции ВСУ в целом.
"Я не могу судить об их намерениях и конечных целях, а также об их возможностях достичь этих целей", — сказал Кирби.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны сообщило 15 августа, что в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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