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Госдеп одобрил продажу Германии ракет для ЗРК Patriot
Госдеп одобрил продажу Германии ракет для ЗРК Patriot - 15.08.2024, ПРАЙМ
Госдеп одобрил продажу Германии ракет для ЗРК Patriot
Госдеп США одобрил сделку по продаже Берлину ракет для ЗРК Patriot и сопутствующего оборудования на сумму порядка пяти миллиардов долларов. Об этом сообщило в... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T22:38+0300
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ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Госдеп США одобрил сделку по продаже Берлину ракет для ЗРК Patriot и сопутствующего оборудования на сумму порядка пяти миллиардов долларов. Об этом сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. По данным ведомства, немецкое правительство запросило у Вашингтона возможность закупки до 600 ракет данного типа, а также сопутствующее оборудование, тренировочные программы, запчасти, логистические и другие услуги. В ведомстве указали, что предполагаемая сделка будет служить интересам внешней политики Вашингтона путем поддержки их ключевого союзника в Европе, выступающего в качестве важной силы в интересах политической и экономической стабильности региона. Отмечается, что конгресс США уже уведомили об этой сделке. Теперь у законодательного органа есть 30 дней на то, чтобы рассмотреть ее и принять решение о ее возможной блокировке.Кроме того, в Пентагоне сообщили, что Госдеп одобрил продажу Италии шести разведывательно-ударных беспилотников MQ-9, станций контроля, радаров и дополнительного оборудования на сумму в 738 миллионов долларов.Ведомство уточнило, что вместе с шестью беспилотниками Италия также получит три станции наземного контроля за ними, девять радаров с возможностью наблюдения за морским пространством и иное сопутствующее оборудование.
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Вооружения, США, Госдеп, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, вооружение, Patriot
Госдеп одобрил продажу Германии ракет для ЗРК Patriot
Госдеп одобрил продажу Германии ракет для ЗРК Patriot на сумму в 5 млрд долларов
ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Госдеп США одобрил сделку по продаже Берлину ракет для ЗРК Patriot и сопутствующего оборудования на сумму порядка пяти миллиардов долларов. Об этом сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
По данным ведомства, немецкое правительство запросило у Вашингтона возможность закупки до 600 ракет данного типа, а также сопутствующее оборудование, тренировочные программы, запчасти, логистические и другие услуги.
В ведомстве указали, что предполагаемая сделка будет служить интересам внешней политики Вашингтона путем поддержки их ключевого союзника в Европе, выступающего в качестве важной силы в интересах политической и экономической стабильности региона.
Отмечается, что конгресс США уже уведомили об этой сделке. Теперь у законодательного органа есть 30 дней на то, чтобы рассмотреть ее и принять решение о ее возможной блокировке.
Кроме того, в Пентагоне сообщили, что Госдеп одобрил продажу Италии шести разведывательно-ударных беспилотников MQ-9, станций контроля, радаров и дополнительного оборудования на сумму в 738 миллионов долларов.
Ведомство уточнило, что вместе с шестью беспилотниками Италия также получит три станции наземного контроля за ними, девять радаров с возможностью наблюдения за морским пространством и иное сопутствующее оборудование.
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