Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдеп одобрил продажу Германии ракет для ЗРК Patriot - 15.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240815/patriot-850919317.html
Госдеп одобрил продажу Германии ракет для ЗРК Patriot
Госдеп одобрил продажу Германии ракет для ЗРК Patriot - 15.08.2024, ПРАЙМ
Госдеп одобрил продажу Германии ракет для ЗРК Patriot
Госдеп США одобрил сделку по продаже Берлину ракет для ЗРК Patriot и сопутствующего оборудования на сумму порядка пяти миллиардов долларов. Об этом сообщило в... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T22:38+0300
2024-08-15T22:50+0300
вооружения
сша
госдеп
германия
италия
вооружение
patriot
https://cdnn.1prime.ru/img/84000/50/840005089_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_83aefd15a4aa1ee51f1e384178afab17.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Госдеп США одобрил сделку по продаже Берлину ракет для ЗРК Patriot и сопутствующего оборудования на сумму порядка пяти миллиардов долларов. Об этом сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. По данным ведомства, немецкое правительство запросило у Вашингтона возможность закупки до 600 ракет данного типа, а также сопутствующее оборудование, тренировочные программы, запчасти, логистические и другие услуги. В ведомстве указали, что предполагаемая сделка будет служить интересам внешней политики Вашингтона путем поддержки их ключевого союзника в Европе, выступающего в качестве важной силы в интересах политической и экономической стабильности региона. Отмечается, что конгресс США уже уведомили об этой сделке. Теперь у законодательного органа есть 30 дней на то, чтобы рассмотреть ее и принять решение о ее возможной блокировке.Кроме того, в Пентагоне сообщили, что Госдеп одобрил продажу Италии шести разведывательно-ударных беспилотников MQ-9, станций контроля, радаров и дополнительного оборудования на сумму в 738 миллионов долларов.Ведомство уточнило, что вместе с шестью беспилотниками Италия также получит три станции наземного контроля за ними, девять радаров с возможностью наблюдения за морским пространством и иное сопутствующее оборудование.
https://1prime.ru/20240815/pentagon-850918411.html
сша
германия
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84000/50/840005089_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8faee21d7a0ee8279b9c112d9fc1a28d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, госдеп, германия, италия, вооружение, patriot
Вооружения, США, Госдеп, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, вооружение, Patriot
22:38 15.08.2024 (обновлено: 22:50 15.08.2024)
 
Госдеп одобрил продажу Германии ракет для ЗРК Patriot

Госдеп одобрил продажу Германии ракет для ЗРК Patriot на сумму в 5 млрд долларов

© Sputnik | Перейти в медиабанкЗдание Госдепа США
Здание Госдепа США
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Госдеп США одобрил сделку по продаже Берлину ракет для ЗРК Patriot и сопутствующего оборудования на сумму порядка пяти миллиардов долларов. Об этом сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
По данным ведомства, немецкое правительство запросило у Вашингтона возможность закупки до 600 ракет данного типа, а также сопутствующее оборудование, тренировочные программы, запчасти, логистические и другие услуги.
В ведомстве указали, что предполагаемая сделка будет служить интересам внешней политики Вашингтона путем поддержки их ключевого союзника в Европе, выступающего в качестве важной силы в интересах политической и экономической стабильности региона.
Отмечается, что конгресс США уже уведомили об этой сделке. Теперь у законодательного органа есть 30 дней на то, чтобы рассмотреть ее и принять решение о ее возможной блокировке.
Кроме того, в Пентагоне сообщили, что Госдеп одобрил продажу Италии шести разведывательно-ударных беспилотников MQ-9, станций контроля, радаров и дополнительного оборудования на сумму в 738 миллионов долларов.
Ведомство уточнило, что вместе с шестью беспилотниками Италия также получит три станции наземного контроля за ними, девять радаров с возможностью наблюдения за морским пространством и иное сопутствующее оборудование.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
В Пентагоне ответили на вопрос о поставках Киеву крылатых ракет
21:33
 
ВооруженияСШАГосдепГЕРМАНИЯИТАЛИЯвооружениеPatriot
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала