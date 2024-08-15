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Патрушев раскрыл особенности работы Морской коллегии

Патрушев раскрыл особенности работы Морской коллегии - 15.08.2024, ПРАЙМ

Патрушев раскрыл особенности работы Морской коллегии

Совет по ВМФ в составе Морской коллегии России будет являться "мозговым центром" подготовки стратегии развития отечественного флота с учетом возрастающих угроз... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T18:43+0300

2024-08-15T18:43+0300

2024-08-15T18:43+0300

вооружения

россия

вмф россии

николай патрушев

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Совет по ВМФ в составе Морской коллегии России будет являться "мозговым центром" подготовки стратегии развития отечественного флота с учетом возрастающих угроз со стороны Запада. Об этом рассказал в интервью "Известиям" председатель коллегии, помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил указ об образовании Морской коллегии. В ее составе образовано три совета: по стратегическому развитию ВМФ, по защите национальных интересов в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности России. По словам Патрушева, возрастающие угрозы со стороны Запада заставляют РФ повышать боеготовность и техническую оснащенность флота, уделять особое внимание проблематике кораблестроения, разработке и производству новых образцов военной морской техники, подготовке специалистов ВМФ.Он также отметил, что Морская коллегия займется актуализацией нормативно-правовой базы в сфере отечественной морской деятельности. Это позволит обеспечить нейтрализацию внешних угроз для РФ."Морской коллегии предстоит проанализировать нормативно-правовую базу в сфере морской деятельности и актуализировать ряд документов с учетом достижения национальных целей развития нашей страны, утвержденных президентом, и нейтрализации внешних угроз", — сказал Патрушев.В перечень главных задач Морской коллегии входят: выработка мер, направленных на сохранение за РФ статуса великой морской державы, укрепление обороны страны и безопасности государства в Мировом океане, развитие ВМФ, развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации.

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россия, вмф россии, николай патрушев