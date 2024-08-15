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Пентагон раскрыл сумму, потраченную США на Украину и усиление НАТО в Европе - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Пентагон раскрыл сумму, потраченную США на Украину и усиление НАТО в Европе
Пентагон раскрыл сумму, потраченную США на Украину и усиление НАТО в Европе - 15.08.2024, ПРАЙМ
Пентагон раскрыл сумму, потраченную США на Украину и усиление НАТО в Европе
Полная сумма трат Вашингтона на поддержку Киева и укрепление НАТО в Европе с начала проведения Россией СВО составила более 174 миллиардов долларов. Об этом... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T17:00+0300
2024-08-15T17:00+0300
вооружения
сша
нато
европа
поддержка украины
расходы
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ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Полная сумма трат Вашингтона на поддержку Киева и укрепление НАТО в Европе с начала проведения Россией СВО составила более 174 миллиардов долларов. Об этом заявили в Пентагоне. Согласно докладу ведомства, с февраля 2022 года конгресс США потратил свыше 174,19 миллиарда долларов дополнительного финансирования "для ответа США на вторжение России на Украину". В указанную сумму входят затраты на поставку вооружений Украине, на замещение американских военных складов взамен поставляемым ВСУ средствам, прямую бюджетную поддержку, гуманитарные расходы, а также на укрепление присутствия НАТО в Европе. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240815/nato-850897704.html
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сша, нато, европа, поддержка украины, расходы
Вооружения, США, НАТО, ЕВРОПА, поддержка Украины, расходы
17:00 15.08.2024
 
Пентагон раскрыл сумму, потраченную США на Украину и усиление НАТО в Европе

Пентагон: траты США на Украину и усиление НАТО с начала СВО превысили $174 млрд

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Полная сумма трат Вашингтона на поддержку Киева и укрепление НАТО в Европе с начала проведения Россией СВО составила более 174 миллиардов долларов. Об этом заявили в Пентагоне.
Согласно докладу ведомства, с февраля 2022 года конгресс США потратил свыше 174,19 миллиарда долларов дополнительного финансирования "для ответа США на вторжение России на Украину".
В указанную сумму входят затраты на поставку вооружений Украине, на замещение американских военных складов взамен поставляемым ВСУ средствам, прямую бюджетную поддержку, гуманитарные расходы, а также на укрепление присутствия НАТО в Европе.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
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ВооруженияСШАНАТОЕВРОПАподдержка Украинырасходы
 
 
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