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Пентагон считает, что ВСУ не нарушали запрет на нанесение ударов вглубь РФ
Пентагон считает, что ВСУ не нарушали запрет на нанесение ударов вглубь РФ - 15.08.2024, ПРАЙМ
Пентагон считает, что ВСУ не нарушали запрет на нанесение ударов вглубь РФ
В опубликованном в четверг докладе генерального инспектора Пентагона содержится утверждение, что Киев якобы не нарушал запрет на нанесение ударов дальнобойными... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T17:12+0300
2024-08-15T17:12+0300
2024-08-15T17:12+0300
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ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. В опубликованном в четверг докладе генерального инспектора Пентагона содержится утверждение, что Киев якобы не нарушал запрет на нанесение ударов дальнобойными американскими вооружениями вглубь территории России. В документе со ссылкой на канцелярию заместителя министра обороны по политическим вопросам отмечается, что "все свидетельства, включая двухсторонний диалог на уровне руководства, указывают на то, что Украина продолжает соблюдать свои обязательства относительно применения вооружений США по российской территории". В докладе также говорится, что политика Вашингтона в отношении нанесения Киевом дальнобойных ударов вглубь российской территории "не претерпела изменений".
https://1prime.ru/20240814/polozhenie-850893486.html
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сша, пентагон, всу, поддержка украины, ракетные удары
Вооружения, США, Пентагон, ВСУ, поддержка Украины, ракетные удары
Пентагон считает, что ВСУ не нарушали запрет на нанесение ударов вглубь РФ
Пентагон: ВСУ не нарушали запрет на нанесение ударов вглубь территории России
ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. В опубликованном в четверг докладе генерального инспектора Пентагона содержится утверждение, что Киев якобы не нарушал запрет на нанесение ударов дальнобойными американскими вооружениями вглубь территории России.
В документе со ссылкой на канцелярию заместителя министра обороны по политическим вопросам отмечается, что "все свидетельства, включая двухсторонний диалог на уровне руководства, указывают на то, что Украина продолжает соблюдать свои обязательства относительно применения вооружений США по российской территории".
В докладе также говорится, что политика Вашингтона в отношении нанесения Киевом дальнобойных ударов вглубь российской территории "не претерпела изменений".
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