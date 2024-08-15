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В Пентагоне ответили на вопрос о поставках Киеву крылатых ракет - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
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В Пентагоне ответили на вопрос о поставках Киеву крылатых ракет
В Пентагоне ответили на вопрос о поставках Киеву крылатых ракет - 15.08.2024, ПРАЙМ
В Пентагоне ответили на вопрос о поставках Киеву крылатых ракет
Минобороны США не знает о решении президента США Джо Байдена передать Киеву крылатые ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил агентству РИА Новости... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T21:33+0300
2024-08-15T21:33+0300
вооружения
сша
пентагон
поддержка украины
ракеты
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ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Минобороны США не знает о решении президента США Джо Байдена передать Киеву крылатые ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил агентству РИА Новости представитель Пентагона. "Мне об этом решении неизвестно", — сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли передача Украине американских крылатых ракет дальнего радиуса. В совете национальной безопасности Белого дома не ответили на запрос РИА Новости с просьбой прокомментировать, планируется ли передача США указанного вида вооружений. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, пентагон, поддержка украины, ракеты
Вооружения, США, Пентагон, поддержка Украины, ракеты
21:33 15.08.2024
 
В Пентагоне ответили на вопрос о поставках Киеву крылатых ракет

Пентагон: ведомству неизвестно о решении Байдена передать Киеву крылатые ракеты

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© Фото : U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Минобороны США не знает о решении президента США Джо Байдена передать Киеву крылатые ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил агентству РИА Новости представитель Пентагона.
"Мне об этом решении неизвестно", — сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли передача Украине американских крылатых ракет дальнего радиуса.
В совете национальной безопасности Белого дома не ответили на запрос РИА Новости с просьбой прокомментировать, планируется ли передача США указанного вида вооружений.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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