https://1prime.ru/20240815/pentagon-850918411.html

В Пентагоне ответили на вопрос о поставках Киеву крылатых ракет

В Пентагоне ответили на вопрос о поставках Киеву крылатых ракет - 15.08.2024, ПРАЙМ

В Пентагоне ответили на вопрос о поставках Киеву крылатых ракет

Минобороны США не знает о решении президента США Джо Байдена передать Киеву крылатые ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил агентству РИА Новости... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T21:33+0300

2024-08-15T21:33+0300

2024-08-15T21:33+0300

вооружения

сша

пентагон

поддержка украины

ракеты

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_0:141:4574:2714_1920x0_80_0_0_c8d19d5cd463294795d5a10444be8f9f.jpg

ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Минобороны США не знает о решении президента США Джо Байдена передать Киеву крылатые ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил агентству РИА Новости представитель Пентагона. "Мне об этом решении неизвестно", — сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли передача Украине американских крылатых ракет дальнего радиуса. В совете национальной безопасности Белого дома не ответили на запрос РИА Новости с просьбой прокомментировать, планируется ли передача США указанного вида вооружений. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240815/london-850916763.html

сша

пентагон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, пентагон, поддержка украины, ракеты