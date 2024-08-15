https://1prime.ru/20240815/pentagon-850919572.html

Пентагон допустил изменение политики использования Киевом оружия из США

Пентагон допустил изменение политики использования Киевом оружия из США - 15.08.2024, ПРАЙМ

Пентагон допустил изменение политики использования Киевом оружия из США

Вашингтон не исключает любые возможные изменения в политике применения американского оружия и его видов ВСУ с учетом динамики на поле боя. Об этом заявила... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T22:47+0300

2024-08-15T22:47+0300

2024-08-15T22:47+0300

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ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Вашингтон не исключает любые возможные изменения в политике применения американского оружия и его видов ВСУ с учетом динамики на поле боя. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, "всякий раз, когда поле боя менялось и адаптировалось, мы также адаптировались". "Так что прямо сейчас мы не исключаем ничего, поскольку динамика на поле боя меняется, мы всегда даем украинцам то, что им нужно", — заявила она журналистам в ходе брифинга в ответ на вопрос о возможных изменениях в политике использования американского оружия ВСУ. В качестве примера она привела самолеты F-16. Сингх напомнила, ранее Киеву они не требовались, но сейчас уже находятся в распоряжении ВСУ. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240815/vashington-850918277.html

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сша, пентагон, вооружение, поддержка украины