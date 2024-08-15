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Райффайзенбанк прекратит трансграничные переводы в валюте от физлиц
Райффайзенбанк прекратит трансграничные переводы в валюте от физлиц - 15.08.2024, ПРАЙМ
Райффайзенбанк прекратит трансграничные переводы в валюте от физлиц
Райффайзенбанк (российский дочерний банк австрийской группа Raiffeisen Bank International, RBI) прекращает осуществлять исходящие трансграничные переводы в... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T13:03+0300
2024-08-15T13:03+0300
2024-08-15T13:03+0300
экономика
райффайзенбанк
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Райффайзенбанк (российский дочерний банк австрийской группа Raiffeisen Bank International, RBI) прекращает осуществлять исходящие трансграничные переводы в иностранной валюте для физических лиц, оформить перевод можно будет до вечера 30 августа, сообщает кредитная организация. "Со 2 сентября 2024 года исходящие трансграничные переводы в иностранной валюте будут недоступны для всех наших клиентов, кроме ограниченного числа в сфере крупного и международного бизнеса", - говорится в сообщении в Telegram-канале банка. Клиенты могут оформить перевод в иностранной валюте до 16:00 по московскому времени 30 августа, добавляется там. "Эти ограничения связаны с решением Группы RBI в связи с предписанием ЕЦБ... Изменения не затрагивают переводы в рублях в страны, которые их принимают", - пояснил банк. Пресс-служба кредитной организации пояснила РИА Новости, что в течение последних двух лет банки-корреспонденты последовательно ужесточали процедуры проверки и снижали лимиты на количество исходящих переводов. "Мы постоянно адаптируемся, чтобы соответствовать меняющимся требованиям, при этом сохранять возможность таких переводов для наших клиентов. Ближайшие две недели мы сосредоточимся на интенсивной обработке трансграничных платежей и поддержке наших клиентов", - прокомментировал банк. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года. В своей отчетности за первый квартал Raiffeisen Bank International указывала, что группа активно работает над продажей или выделением российского дочернего банка.
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райффайзенбанк
Экономика, Райффайзенбанк
Райффайзенбанк прекратит трансграничные переводы в валюте от физлиц
Райффайзенбанк 30 августа прекратит трансграничные переводы в валюте от физлиц
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Райффайзенбанк (российский дочерний банк австрийской группа Raiffeisen Bank International, RBI) прекращает осуществлять исходящие трансграничные переводы в иностранной валюте для физических лиц, оформить перевод можно будет до вечера 30 августа, сообщает кредитная организация.
"Со 2 сентября 2024 года исходящие трансграничные переводы в иностранной валюте будут недоступны для всех наших клиентов, кроме ограниченного числа в сфере крупного и международного бизнеса", - говорится в сообщении в Telegram-канале банка.
Клиенты могут оформить перевод в иностранной валюте до 16:00 по московскому времени 30 августа, добавляется там.
"Эти ограничения связаны с решением Группы RBI в связи с предписанием ЕЦБ... Изменения не затрагивают переводы в рублях в страны, которые их принимают", - пояснил банк.
Пресс-служба кредитной организации пояснила РИА Новости, что в течение последних двух лет банки-корреспонденты последовательно ужесточали процедуры проверки и снижали лимиты на количество исходящих переводов. "Мы постоянно адаптируемся, чтобы соответствовать меняющимся требованиям, при этом сохранять возможность таких переводов для наших клиентов. Ближайшие две недели мы сосредоточимся на интенсивной обработке трансграничных платежей и поддержке наших клиентов", - прокомментировал банк.
Райффайзенбанк работает в России с 1996 года. В своей отчетности за первый квартал Raiffeisen Bank International указывала, что группа активно работает над продажей или выделением российского дочернего банка.