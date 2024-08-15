https://1prime.ru/20240815/plan-850918724.html

"Катастрофическое фиаско". В США заявили о плане по смещению Зеленского

"Катастрофическое фиаско". В США заявили о плане по смещению Зеленского - 15.08.2024, ПРАЙМ

"Катастрофическое фиаско". В США заявили о плане по смещению Зеленского

Американские власти на фоне нападения Киева на Курскую область могут обдумывать вариант смещения Владимира Зеленского. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T23:54+0300

2024-08-15T23:54+0300

2024-08-15T23:54+0300

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владимир зеленский

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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Американские власти на фоне нападения Киева на Курскую область могут обдумывать вариант смещения Владимира Зеленского. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.Он отметил, что провалившееся наступление ВСУ в Курской области является катастрофическим фиаско для Украины, так как было потеряно много людей, техники, танков и артиллерии, "которые они просто не могут себе позволить потерять". По мнению Джонсона, вина лежит на Зеленском и поэтому "есть подозрения, что Запад разрабатывает планы" по его замене на того, "кто будет более открыт к переговорам с Россией".Эксперт полагает, что правительство США понимает, что действия Киева снижают шансы на завершение конфликта мирным путем и могут привести к плачевным последствиям и для Запада, и для Украины."Я думаю, что, по крайней мере, к кому-нибудь Западе приходит понимание того, что эта война не может продолжаться таким образом и что Украине в конечном итоге придется искать решение путем переговоров", — заключил Джонсон.Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что перед ВСУ стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть территории Белгородской области.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны сообщило 15 августа, что в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

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сша, украина, владимир зеленский, всу