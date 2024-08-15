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Россиян предупредили о подорожании продуктов питания

Россиян предупредили о подорожании продуктов питания - 15.08.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о подорожании продуктов питания

Российские производители продуктов питания сообщили о повышении закупочных цен для ритейлеров на 5-40%, передает "Коммерсант". | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T12:20+0300

2024-08-15T12:20+0300

2024-08-15T12:21+0300

экономика

продукты питания

подорожание

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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Российские производители продуктов питания сообщили о повышении закупочных цен для ритейлеров на 5-40%, передает "Коммерсант".Как ожидается, лидерами подорожания станут кондитерские и хлебобулочные изделия, а также молочные продукты.Производители объясняют повышением цен увеличением себестоимости продукции, что, в свою очередь, связывают с подорожанием сырья, логистики, рабочей силы и другими факторами. Например, повышение цен на "кондитерку" вызвано дефицитом какао-бобов, который образовался из-за засухи в Западной Африке.Опрошенные изданием эксперты прогнозируют, что массовое подорожание продуктов может вызвать снижение покупательской способности населения и рост инфляции. При этом в торговых сетях "Коммерсанту" заявили, что будут стремиться к сдерживанию цен, чтобы не потерять покупателей.

https://1prime.ru/20240814/inflyatsiya-850890909.html

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продукты питания, подорожание