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Россиян предупредили о подорожании продуктов питания - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о подорожании продуктов питания
Россиян предупредили о подорожании продуктов питания - 15.08.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о подорожании продуктов питания
Российские производители продуктов питания сообщили о повышении закупочных цен для ритейлеров на 5-40%, передает "Коммерсант". | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T12:20+0300
2024-08-15T12:21+0300
экономика
продукты питания
подорожание
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Российские производители продуктов питания сообщили о повышении закупочных цен для ритейлеров на 5-40%, передает "Коммерсант".Как ожидается, лидерами подорожания станут кондитерские и хлебобулочные изделия, а также молочные продукты.Производители объясняют повышением цен увеличением себестоимости продукции, что, в свою очередь, связывают с подорожанием сырья, логистики, рабочей силы и другими факторами. Например, повышение цен на "кондитерку" вызвано дефицитом какао-бобов, который образовался из-за засухи в Западной Африке.Опрошенные изданием эксперты прогнозируют, что массовое подорожание продуктов может вызвать снижение покупательской способности населения и рост инфляции. При этом в торговых сетях "Коммерсанту" заявили, что будут стремиться к сдерживанию цен, чтобы не потерять покупателей.
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продукты питания, подорожание
Экономика, продукты питания, подорожание
12:20 15.08.2024 (обновлено: 12:21 15.08.2024)
 
Россиян предупредили о подорожании продуктов питания

"Ъ": Производители продуктов предупредили о повышении закупочных цен на 5-40%

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота гипермаркета
Работа гипермаркета - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Российские производители продуктов питания сообщили о повышении закупочных цен для ритейлеров на 5-40%, передает "Коммерсант".
Как ожидается, лидерами подорожания станут кондитерские и хлебобулочные изделия, а также молочные продукты.
Производители объясняют повышением цен увеличением себестоимости продукции, что, в свою очередь, связывают с подорожанием сырья, логистики, рабочей силы и другими факторами. Например, повышение цен на "кондитерку" вызвано дефицитом какао-бобов, который образовался из-за засухи в Западной Африке.
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Опрошенные изданием эксперты прогнозируют, что массовое подорожание продуктов может вызвать снижение покупательской способности населения и рост инфляции. При этом в торговых сетях "Коммерсанту" заявили, что будут стремиться к сдерживанию цен, чтобы не потерять покупателей.
 
Экономикапродукты питанияподорожание
 
 
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