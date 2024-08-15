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Французский политик раскрыл роль США в подрыве "Северных потоков"
Французский политик раскрыл роль США в подрыве "Северных потоков" - 15.08.2024, ПРАЙМ
Французский политик раскрыл роль США в подрыве "Северных потоков"
Расследование подрыва "Северного потока" и "Северного потока - 2" докажет причастность не только Украины, но и США и НАТО, считает лидер французской партии... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T12:24+0300
2024-08-15T12:24+0300
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политика
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ПАРИЖ, 15 авг - ПРАЙМ. Расследование подрыва "Северного потока" и "Северного потока - 2" докажет причастность не только Украины, но и США и НАТО, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее немецкие СМИ рассказали, что по делу о подрывах газопроводов прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. После публикации его фотографии общественность выяснила, что это киевлянин Владимир Журавлев, работающий дайвером. Сообщается, что его сообщниками были Светлана и Евгений Успенские."Германия официально выдала ордер на арест украинца. Страна "интересуется ролью Польши", которая сделала все, чтобы "замедлить" ход расследования с самого начала. Теперь после Украины и Польши потяните за нить еще немного и вы, конечно, наткнетесь на США и НАТО", - заявил Филиппо в социальной сети X. Он также напомнил, что американские СМИ ранее публиковали расследования о том, что США причастны к происшествию.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".Позднее немецкие СМИ разместили информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве российских газопроводов.
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северный поток-2, подрыв "северных потоков", украина, сша, флориан филиппо
Северный поток-2, подрыв "Северных потоков", УКРАИНА, США, Флориан Филиппо, Политика
Французский политик раскрыл роль США в подрыве "Северных потоков"
Филиппо: поиск правды о подрыве "Северных потоков" покажет причастность США
ПАРИЖ, 15 авг - ПРАЙМ. Расследование подрыва "Северного потока" и "Северного потока - 2" докажет причастность не только Украины, но и США и НАТО, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее немецкие СМИ рассказали, что по делу о подрывах газопроводов прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. После публикации его фотографии общественность выяснила, что это киевлянин Владимир Журавлев, работающий дайвером. Сообщается, что его сообщниками были Светлана и Евгений Успенские.
"Германия официально выдала ордер на арест украинца. Страна "интересуется ролью Польши", которая сделала все, чтобы "замедлить" ход расследования с самого начала. Теперь после Украины и Польши потяните за нить еще немного и вы, конечно, наткнетесь на США и НАТО", - заявил Филиппо в социальной сети X. Он также напомнил, что американские СМИ ранее публиковали расследования о том, что США причастны к происшествию.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Глава МЧС раскрыл детали ЧС в Белгородской области
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".
Позднее немецкие СМИ разместили информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве российских газопроводов.