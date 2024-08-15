https://1prime.ru/20240815/podryv-850905850.html

В Киеве прокомментировали свою причастность к подрыву "Северных потоков"

В Киеве прокомментировали свою причастность к подрыву "Северных потоков" - 15.08.2024, ПРАЙМ

В Киеве прокомментировали свою причастность к подрыву "Северных потоков"

Киев не принимал участие в подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", рассказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T13:17+0300

2024-08-15T13:17+0300

2024-08-15T13:22+0300

политика

северные потоки

взрыв

украина

россия

германия

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/35/841313515_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4a7fbc7f36f49f06870eb559dc78c091.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Киев не принимал участие в подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", рассказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова передает издание Reuter."Украина не имеет отношения ко взрывам на "Северном потоке", - заявил политик.Ранее немецкие СМИ рассказали, что по делу о подрывах газопроводов прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. После публикации его фотографии общественность выяснила, что это киевлянин Владимир Журавлев, работающий дайвером. Сообщается, что его сообщниками были Светлана и Евгений Успенские. Американская газета Wall Street Journal утверждает, что расследование правоохранительных служб Германии по делу о подрывах газопроводов сосредоточено на экс-главкоме военных сил Украины Валерии Залужном и его помощниках. Издание передает, что ЦРУ требовало от главы киевского режима Зеленского отменить приказ о диверсии, однако Залужный все же реализовал план. В офисе Зеленского убеждены, что к взрывам "Северных потоков" причастна Россия. Подоляк подчеркнул, что на момент взрыва Киев не обладал необходимым техническим оснащением и финансовыми ресурсами.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Позднее немецкие СМИ разместили информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве российских газопроводов.

https://1prime.ru/20240815/svo-850905156.html

украина

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

северные потоки, взрыв, украина, россия, германия