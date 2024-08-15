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В Киеве прокомментировали свою причастность к подрыву "Северных потоков" - 15.08.2024, ПРАЙМ
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В Киеве прокомментировали свою причастность к подрыву "Северных потоков"
В Киеве прокомментировали свою причастность к подрыву "Северных потоков" - 15.08.2024, ПРАЙМ
В Киеве прокомментировали свою причастность к подрыву "Северных потоков"
Киев не принимал участие в подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", рассказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T13:17+0300
2024-08-15T13:22+0300
политика
северные потоки
взрыв
украина
россия
германия
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Киев не принимал участие в подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", рассказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова передает издание Reuter."Украина не имеет отношения ко взрывам на "Северном потоке", - заявил политик.Ранее немецкие СМИ рассказали, что по делу о подрывах газопроводов прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. После публикации его фотографии общественность выяснила, что это киевлянин Владимир Журавлев, работающий дайвером. Сообщается, что его сообщниками были Светлана и Евгений Успенские. Американская газета Wall Street Journal утверждает, что расследование правоохранительных служб Германии по делу о подрывах газопроводов сосредоточено на экс-главкоме военных сил Украины Валерии Залужном и его помощниках. Издание передает, что ЦРУ требовало от главы киевского режима Зеленского отменить приказ о диверсии, однако Залужный все же реализовал план. В офисе Зеленского убеждены, что к взрывам "Северных потоков" причастна Россия. Подоляк подчеркнул, что на момент взрыва Киев не обладал необходимым техническим оснащением и финансовыми ресурсами.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Позднее немецкие СМИ разместили информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве российских газопроводов.
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северные потоки, взрыв, украина, россия, германия
Политика, СЕВЕРНЫЕ ПОТОКИ, взрыв, УКРАИНА, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
13:17 15.08.2024 (обновлено: 13:22 15.08.2024)
 
В Киеве прокомментировали свою причастность к подрыву "Северных потоков"

Reuters: в офисе Зеленского заявили, что Киев не связан с подрывом "Севпотоков"

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Киев не принимал участие в подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", рассказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова передает издание Reuter.
"Украина не имеет отношения ко взрывам на "Северном потоке", - заявил политик.
Ранее немецкие СМИ рассказали, что по делу о подрывах газопроводов прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. После публикации его фотографии общественность выяснила, что это киевлянин Владимир Журавлев, работающий дайвером. Сообщается, что его сообщниками были Светлана и Евгений Успенские.
Американская газета Wall Street Journal утверждает, что расследование правоохранительных служб Германии по делу о подрывах газопроводов сосредоточено на экс-главкоме военных сил Украины Валерии Залужном и его помощниках. Издание передает, что ЦРУ требовало от главы киевского режима Зеленского отменить приказ о диверсии, однако Залужный все же реализовал план.
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13:00
В офисе Зеленского убеждены, что к взрывам "Северных потоков" причастна Россия. Подоляк подчеркнул, что на момент взрыва Киев не обладал необходимым техническим оснащением и финансовыми ресурсами.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Позднее немецкие СМИ разместили информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве российских газопроводов.
 
ПолитикаСЕВЕРНЫЕ ПОТОКИвзрывУКРАИНАРОССИЯГЕРМАНИЯ
 
 
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