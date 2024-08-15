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Белый дом анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи
Белый дом анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи - 15.08.2024, ПРАЙМ
Белый дом анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи
Вашингтон в ближайшие недели выделят Киеву новый пакет военной помощи. Об этом заявил в интервью телеканалу MSNBC в четверг координатор Белого дома по... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T23:09+0300
2024-08-15T23:09+0300
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вооружения
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ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Вашингтон в ближайшие недели выделят Киеву новый пакет военной помощи. Об этом заявил в интервью телеканалу MSNBC в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Вы увидите, как мы будем продолжать разворачивать пакеты помощи в (области — ред.) безопасности Украине в ближайшие недели", — сказал он.Вместе с тем Кирби ушел от ответа на вопрос, планируют ли США передать Украине крылатые ракеты, однако признал, что Вашингтон поддерживает с Киевом контакт в режиме реального времени с целью обеспечения наличия у ВСУ необходимых вооружений и средств. В четверг представитель Пентагона заявил агентству РИА Новости, что Минобороны США ничего неизвестно о решении президента США Джо Байдена передать Киеву крылатые ракеты дальнего радиуса. В совете национальной безопасности Белого дома также не стали отвечать на запрос РИА Новости комментария по теме, планируется ли передача США указанного вида вооружений. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, джон кирби, поддержка украины
Вооружения, США, Джон Кирби, поддержка Украины
Белый дом анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи
Кирби: США в ближайшие недели выделят Украине новый пакет военной помощи
ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Вашингтон в ближайшие недели выделят Киеву новый пакет военной помощи. Об этом заявил в интервью телеканалу MSNBC в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Вы увидите, как мы будем продолжать разворачивать пакеты помощи в (области — ред.) безопасности Украине в ближайшие недели", — сказал он.
Вместе с тем Кирби ушел от ответа на вопрос, планируют ли США передать Украине крылатые ракеты, однако признал, что Вашингтон поддерживает с Киевом контакт в режиме реального времени с целью обеспечения наличия у ВСУ необходимых вооружений и средств.
В четверг представитель Пентагона заявил агентству РИА Новости, что Минобороны США ничего неизвестно о решении президента США Джо Байдена передать Киеву крылатые ракеты дальнего радиуса.
В совете национальной безопасности Белого дома также не стали отвечать на запрос РИА Новости комментария по теме, планируется ли передача США указанного вида вооружений.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Вашингтон обеспокоен угрозой эскалации конфликта на Украине