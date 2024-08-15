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Белый дом анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Белый дом анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи
Белый дом анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи - 15.08.2024, ПРАЙМ
Белый дом анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи
Вашингтон в ближайшие недели выделят Киеву новый пакет военной помощи. Об этом заявил в интервью телеканалу MSNBC в четверг координатор Белого дома по... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T23:09+0300
2024-08-15T23:10+0300
вооружения
сша
джон кирби
поддержка украины
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ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Вашингтон в ближайшие недели выделят Киеву новый пакет военной помощи. Об этом заявил в интервью телеканалу MSNBC в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Вы увидите, как мы будем продолжать разворачивать пакеты помощи в (области — ред.) безопасности Украине в ближайшие недели", — сказал он.Вместе с тем Кирби ушел от ответа на вопрос, планируют ли США передать Украине крылатые ракеты, однако признал, что Вашингтон поддерживает с Киевом контакт в режиме реального времени с целью обеспечения наличия у ВСУ необходимых вооружений и средств. В четверг представитель Пентагона заявил агентству РИА Новости, что Минобороны США ничего неизвестно о решении президента США Джо Байдена передать Киеву крылатые ракеты дальнего радиуса. В совете национальной безопасности Белого дома также не стали отвечать на запрос РИА Новости комментария по теме, планируется ли передача США указанного вида вооружений. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, джон кирби, поддержка украины
Вооружения, США, Джон Кирби, поддержка Украины
23:09 15.08.2024 (обновлено: 23:10 15.08.2024)
 
Белый дом анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи

Кирби: США в ближайшие недели выделят Украине новый пакет военной помощи

© РИА Новости . Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗабор у Белого дома в Вашингтоне станет выше
Забор у Белого дома в Вашингтоне станет выше - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Михаил Тургиев
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ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Вашингтон в ближайшие недели выделят Киеву новый пакет военной помощи. Об этом заявил в интервью телеканалу MSNBC в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Вы увидите, как мы будем продолжать разворачивать пакеты помощи в (области — ред.) безопасности Украине в ближайшие недели", — сказал он.
Вместе с тем Кирби ушел от ответа на вопрос, планируют ли США передать Украине крылатые ракеты, однако признал, что Вашингтон поддерживает с Киевом контакт в режиме реального времени с целью обеспечения наличия у ВСУ необходимых вооружений и средств.
В четверг представитель Пентагона заявил агентству РИА Новости, что Минобороны США ничего неизвестно о решении президента США Джо Байдена передать Киеву крылатые ракеты дальнего радиуса.
В совете национальной безопасности Белого дома также не стали отвечать на запрос РИА Новости комментария по теме, планируется ли передача США указанного вида вооружений.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский флаг, Вашингтон, США
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22:14
 
ВооруженияСШАДжон Кирбиподдержка Украины
 
 
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