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Жителям приграничных территорий упростили восстановление водительских прав

Жителям приграничных территорий упростили восстановление водительских прав - 15.08.2024, ПРАЙМ

Жителям приграничных территорий упростили восстановление водительских прав

Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей будет доступна выдача водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспорта без уплаты... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T16:46+0300

2024-08-15T16:46+0300

2024-08-15T16:46+0300

происшествия

водительские права

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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей будет доступна выдача водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспорта без уплаты государственной пошлины, следует из сообщения в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. "Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей в первоочередном порядке оказывается вся необходимая помощь по линии Госавтоинспекции в восстановлении утраченных документов…", - подчеркивается в публикации. В ведомстве также рассказали, что в подразделениях Госавтоинспекции у регистрационных подразделений временно изменены графики работы, некоторые из них переведены на круглосуточный режим работы. Восстановить утраченные документы водители смогут также в пунктах временного размещения. Ведомство также рассматривает возможность организации выездных пунктов.Сотрудники подразделений Госавтоинспекции пострадавших регионов в настоящее время работают в усиленном режиме, отметили в МВД.

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водительские права, белгородская область, брянская область, курская область, мвд, гаи