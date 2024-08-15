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Жителям приграничных территорий упростили восстановление водительских прав - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Жителям приграничных территорий упростили восстановление водительских прав
Жителям приграничных территорий упростили восстановление водительских прав - 15.08.2024, ПРАЙМ
Жителям приграничных территорий упростили восстановление водительских прав
Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей будет доступна выдача водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспорта без уплаты... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T16:46+0300
2024-08-15T16:46+0300
происшествия
водительские права
белгородская область
брянская область
курская область
мвд
гаи
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей будет доступна выдача водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспорта без уплаты государственной пошлины, следует из сообщения в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. "Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей в первоочередном порядке оказывается вся необходимая помощь по линии Госавтоинспекции в восстановлении утраченных документов…", - подчеркивается в публикации. В ведомстве также рассказали, что в подразделениях Госавтоинспекции у регистрационных подразделений временно изменены графики работы, некоторые из них переведены на круглосуточный режим работы. Восстановить утраченные документы водители смогут также в пунктах временного размещения. Ведомство также рассматривает возможность организации выездных пунктов.Сотрудники подразделений Госавтоинспекции пострадавших регионов в настоящее время работают в усиленном режиме, отметили в МВД.
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водительские права, белгородская область, брянская область, курская область, мвд, гаи
Происшествия, водительские права, Белгородская область, Брянская область, Курская область, МВД, ГАИ
16:46 15.08.2024
 
Жителям приграничных территорий упростили восстановление водительских прав

Жителей Белгородской, Брянской, Курской областей освободили от пошлины при получении прав

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк"Водительские права
Водительские права - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей будет доступна выдача водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспорта без уплаты государственной пошлины, следует из сообщения в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
"Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей в первоочередном порядке оказывается вся необходимая помощь по линии Госавтоинспекции в восстановлении утраченных документов…", - подчеркивается в публикации.
В ведомстве также рассказали, что в подразделениях Госавтоинспекции у регистрационных подразделений временно изменены графики работы, некоторые из них переведены на круглосуточный режим работы. Восстановить утраченные документы водители смогут также в пунктах временного размещения. Ведомство также рассматривает возможность организации выездных пунктов.
Сотрудники подразделений Госавтоинспекции пострадавших регионов в настоящее время работают в усиленном режиме, отметили в МВД.
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Происшествияводительские праваБелгородская областьБрянская областьКурская областьМВДГАИ
 
 
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