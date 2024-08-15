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Жителям приграничных территорий упростили восстановление водительских прав
Жителям приграничных территорий упростили восстановление водительских прав - 15.08.2024, ПРАЙМ
Жителям приграничных территорий упростили восстановление водительских прав
Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей будет доступна выдача водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспорта без уплаты... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T16:46+0300
2024-08-15T16:46+0300
2024-08-15T16:46+0300
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей будет доступна выдача водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспорта без уплаты государственной пошлины, следует из сообщения в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. "Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей в первоочередном порядке оказывается вся необходимая помощь по линии Госавтоинспекции в восстановлении утраченных документов…", - подчеркивается в публикации. В ведомстве также рассказали, что в подразделениях Госавтоинспекции у регистрационных подразделений временно изменены графики работы, некоторые из них переведены на круглосуточный режим работы. Восстановить утраченные документы водители смогут также в пунктах временного размещения. Ведомство также рассматривает возможность организации выездных пунктов.Сотрудники подразделений Госавтоинспекции пострадавших регионов в настоящее время работают в усиленном режиме, отметили в МВД.
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водительские права, белгородская область, брянская область, курская область, мвд, гаи
Происшествия, водительские права, Белгородская область, Брянская область, Курская область, МВД, ГАИ
Жителям приграничных территорий упростили восстановление водительских прав
Жителей Белгородской, Брянской, Курской областей освободили от пошлины при получении прав
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей будет доступна выдача водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспорта без уплаты государственной пошлины, следует из сообщения в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
"Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей в первоочередном порядке оказывается вся необходимая помощь по линии Госавтоинспекции в восстановлении утраченных документов…", - подчеркивается в публикации.
В ведомстве также рассказали, что в подразделениях Госавтоинспекции у регистрационных подразделений временно изменены графики работы, некоторые из них переведены на круглосуточный режим работы. Восстановить утраченные документы водители смогут также в пунктах временного размещения. Ведомство также рассматривает возможность организации выездных пунктов.
Сотрудники подразделений Госавтоинспекции пострадавших регионов в настоящее время работают в усиленном режиме, отметили в МВД.
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