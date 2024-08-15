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Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие снизилась на 25%

Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие снизилась на 25% - 15.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие снизилась на 25%

Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за прошлое полугодие снизилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 39 миллиардов рублей,... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T10:07+0300

2024-08-15T10:07+0300

2024-08-15T10:07+0300

экономика

чистая прибыль

отчетность по мсфо

совкомбанк

акции

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за прошлое полугодие снизилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 39 миллиардов рублей, говорится в материалах банка. "Общая чистая прибыль Совкомбанка, включая регулярную и нерегулярную, за 1П2024 снизилась на 25% по сравнению с 1П2023, составив 39 млрд рублей (1,87 рублей на акцию). Снижение связано с уменьшением единовременных/неповторяющихся доходов в 1П2024 относительно 1П2023 и высоким уровнем процентных ставок", - сообщил банк. При этом регулярная прибыль выросла на 22%, до 31 миллиарда рублей с 26 миллиардов. Акционерный капитал банка вырос на 15%, достигнув 304 миллиардов рублей (рост 42% год к году) с учетом выплаты 23,5 миллиардов дивидендов в июле. Активы за полгода увеличились на 19% и составили 3,8 триллиона рублей (за год этот рост составил 60%). Чистые процентные доходы в абсолютном выражении выросли на 17% и достигли 78 миллиардов рублей, а чистые комиссионные доходы увеличились на 26% и составили 16 миллиардов, что обусловлено в основном ростом активов как в розничном, так и в корпоративном сегментах. Розничный кредитный портфель Совкомбанка увеличился на 41% (на 66% за год), до 1,1 триллиона рублей. Основными факторами роста стали консолидация "Хоум банка" в первом квартале и рост залогового кредитования, поясняет банк. Корпоративный кредитный портфель вырос на 14% (на 47% за год) и составил 1,2 триллиона рублей. Банк указывает, что ключевым драйвером его развития стало увеличение кредитования малого и среднего бизнеса – "основных бенефициаров экономического подъема в России". "Доля акций банка, находящихся в свободном обращении, достигла 10,1%, что может способствовать включению Совкомбанка в индекс Московской биржи по решению индексного комитета биржи. C IPO в декабре 2023 года акционерами банка являлись в разное время 241 тысяча физических и юридических лиц. На 24 июля 2024 года у Совкомбанка 132 тысячи акционеров, с момента IPO количество акционеров увеличилось в три раза", - также указывает банк.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чистая прибыль, отчетность по мсфо, совкомбанк, акции