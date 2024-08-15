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"Он отказал Америке". В США рассказали о "настоящем преступлении" Путина - 15.08.2024, ПРАЙМ
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"Он отказал Америке". В США рассказали о "настоящем преступлении" Путина
"Он отказал Америке". В США рассказали о "настоящем преступлении" Путина - 15.08.2024, ПРАЙМ
"Он отказал Америке". В США рассказали о "настоящем преступлении" Путина
Президент России Владимир Путин помешал Вашингтону свергнуть сирийского лидера Башара Асада, что стало настоящим "преступлением", заметил в беседе с журналистом | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T14:26+0300
2024-08-15T15:42+0300
политика
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин помешал Вашингтону свергнуть сирийского лидера Башара Асада, что стало настоящим "преступлением", заметил в беседе с журналистом Такером Карлсоном политический комментатор Дэйв Смит."Настоящее преступление Владимира Путина заключалось вовсе не в том, что он якобы попрал нашу демократию, или назначил вознаграждение за головы американских солдат, или ещё что-нибудь, что ему лживо приписывают. Его настоящее преступление в том, что он отказал США в смене режима в Сирии", - отметил он.По словам Смита, когда Путин принял эту позицию, стал злостным врагом и получил негативные оценки со стороны некоторых политиков. Кроме того, США придерживались идеи сокращения влияния шиитов на Ближнем Востоке, поэтому решение российского лидера сорвало их планы, заключил он.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, сша, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин
14:26 15.08.2024 (обновлено: 15:42 15.08.2024)
 
"Он отказал Америке". В США рассказали о "настоящем преступлении" Путина

Политический комментатор Дэйв Смит: США демонизируют Путина из-за Сирии

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин помешал Вашингтону свергнуть сирийского лидера Башара Асада, что стало настоящим "преступлением", заметил в беседе с журналистом Такером Карлсоном политический комментатор Дэйв Смит.
"Настоящее преступление Владимира Путина заключалось вовсе не в том, что он якобы попрал нашу демократию, или назначил вознаграждение за головы американских солдат, или ещё что-нибудь, что ему лживо приписывают. Его настоящее преступление в том, что он отказал США в смене режима в Сирии", - отметил он.
По словам Смита, когда Путин принял эту позицию, стал злостным врагом и получил негативные оценки со стороны некоторых политиков. Кроме того, США придерживались идеи сокращения влияния шиитов на Ближнем Востоке, поэтому решение российского лидера сорвало их планы, заключил он.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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