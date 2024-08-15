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Ракета "Союз" вывела грузовик "Прогресс МС-28" на орбиту - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Ракета "Союз" вывела грузовик "Прогресс МС-28" на орбиту
Ракета "Союз" вывела грузовик "Прогресс МС-28" на орбиту - 15.08.2024, ПРАЙМ
Ракета "Союз" вывела грузовик "Прогресс МС-28" на орбиту
Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с Байконура, вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-28", которому предстоит отправиться к МКС и пристыковаться к модулю | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T07:44+0300
2024-08-15T07:52+0300
запуск
орбита
роскосмос
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с Байконура, вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-28", которому предстоит отправиться к МКС и пристыковаться к модулю "Звезда" российского сегмента станции, сообщили в "Роскосмосе". Отделение корабля от третьей ступени ракеты произошло через 8 минут 49 секунд после пуска. Корабль "Прогресс МС-28", как ожидается, пристыкуется к модулю "Звезда" российского сегмента МКС через двое суток - в 8.56 мск 17 августа. По расчетам, продолжительность полета корабля составит 179 суток. "Прогресс МС-28" доставит на МКС свыше 2,6 тонны грузов, включая оборудование для экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Выносливость", "Лазма", "Монитор всего неба", "Нейроиммунитет" и "Фотобиореактор".
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запуск, орбита, роскосмос
запуск, орбита, Роскосмос
07:44 15.08.2024 (обновлено: 07:52 15.08.2024)
 
Ракета "Союз" вывела грузовик "Прогресс МС-28" на орбиту

Роскосмос: ракета "Союз" вывела грузовик "Прогресс МС-28" на орбиту

© Роскосмос | Перейти в медиабанкЗапуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-26" с космодрома Байконур
Запуск транспортного грузового корабля Прогресс МС-26 с космодрома Байконур
© Роскосмос
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с Байконура, вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-28", которому предстоит отправиться к МКС и пристыковаться к модулю "Звезда" российского сегмента станции, сообщили в "Роскосмосе".
Отделение корабля от третьей ступени ракеты произошло через 8 минут 49 секунд после пуска.
Корабль "Прогресс МС-28", как ожидается, пристыкуется к модулю "Звезда" российского сегмента МКС через двое суток - в 8.56 мск 17 августа. По расчетам, продолжительность полета корабля составит 179 суток.
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"Прогресс МС-28" доставит на МКС свыше 2,6 тонны грузов, включая оборудование для экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Выносливость", "Лазма", "Монитор всего неба", "Нейроиммунитет" и "Фотобиореактор".
 
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