https://1prime.ru/20240815/raketa-850896243.html

Ракета "Союз" вывела грузовик "Прогресс МС-28" на орбиту

Ракета "Союз" вывела грузовик "Прогресс МС-28" на орбиту - 15.08.2024, ПРАЙМ

Ракета "Союз" вывела грузовик "Прогресс МС-28" на орбиту

Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с Байконура, вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-28", которому предстоит отправиться к МКС и пристыковаться к модулю | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T07:44+0300

2024-08-15T07:44+0300

2024-08-15T07:52+0300

запуск

орбита

роскосмос

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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с Байконура, вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-28", которому предстоит отправиться к МКС и пристыковаться к модулю "Звезда" российского сегмента станции, сообщили в "Роскосмосе". Отделение корабля от третьей ступени ракеты произошло через 8 минут 49 секунд после пуска. Корабль "Прогресс МС-28", как ожидается, пристыкуется к модулю "Звезда" российского сегмента МКС через двое суток - в 8.56 мск 17 августа. По расчетам, продолжительность полета корабля составит 179 суток. "Прогресс МС-28" доставит на МКС свыше 2,6 тонны грузов, включая оборудование для экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Выносливость", "Лазма", "Монитор всего неба", "Нейроиммунитет" и "Фотобиореактор".

https://1prime.ru/20240813/kosmos-850861722.html

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запуск, орбита, роскосмос