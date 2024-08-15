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Сбербанк планирует представить собственного человекоподобного робота - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк планирует представить собственного человекоподобного робота
Сбербанк планирует представить собственного человекоподобного робота - 15.08.2024, ПРАЙМ
Сбербанк планирует представить собственного человекоподобного робота
Сбербанк планирует представить собственного человекоподобного робота уже в начале 2025 года, над проектом работают более 150 человек, рассказал журналистам... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T09:05+0300
2024-08-15T09:05+0300
россия
сбербанк
технологии
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ЯЛТА, 15 авг - ПРАЙМ. Сбербанк планирует представить собственного человекоподобного робота уже в начале 2025 года, над проектом работают более 150 человек, рассказал журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе мероприятий к 10-летию премиум-курорта Mriya Resort &amp; SPA в Крыму. "В конце 2023 года мы объявили о разработке собственного антропоморфного робота. Для решения этой задачи команда Центра робототехники "Сбера" активно развивается, растет и совершенствуется. Мы приглашаем лучших инженеров со всего мира, участвуем в научных конференциях, тестируем новейшие разработки. Сейчас над проектом антропоморфного робота работает более 150 человек", - сказал он. "Сбер" планирует представить собственного антропоморфного робота уже в начале следующего года. После этого мы продолжим его дорабатывать и совершенствовать, будем выпускать новые версии для решения еще более широкого спектра повседневных бытовых и рабочих задач", - добавил Кузнецов. Сбербанк уже несколько лет занимается разработками в сфере искусственного интеллекта и проектированием роботов. Например, у банка уже есть робот-дезинфектор, предназначенный для автоматизации дезинфекции помещений, а также робот-сомелье для презентации и продажи вин. Однако они не являются человекоподобными.
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россия, сбербанк, технологии
РОССИЯ, Сбербанк, Технологии
09:05 15.08.2024
 
Сбербанк планирует представить собственного человекоподобного робота

"Сбер" намерен в начале 2025 г представить собственного человекоподобного робота

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ЯЛТА, 15 авг - ПРАЙМ. Сбербанк планирует представить собственного человекоподобного робота уже в начале 2025 года, над проектом работают более 150 человек, рассказал журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе мероприятий к 10-летию премиум-курорта Mriya Resort & SPA в Крыму.
"В конце 2023 года мы объявили о разработке собственного антропоморфного робота. Для решения этой задачи команда Центра робототехники "Сбера" активно развивается, растет и совершенствуется. Мы приглашаем лучших инженеров со всего мира, участвуем в научных конференциях, тестируем новейшие разработки. Сейчас над проектом антропоморфного робота работает более 150 человек", - сказал он.
"Сбер" планирует представить собственного антропоморфного робота уже в начале следующего года. После этого мы продолжим его дорабатывать и совершенствовать, будем выпускать новые версии для решения еще более широкого спектра повседневных бытовых и рабочих задач", - добавил Кузнецов.
Сбербанк уже несколько лет занимается разработками в сфере искусственного интеллекта и проектированием роботов. Например, у банка уже есть робот-дезинфектор, предназначенный для автоматизации дезинфекции помещений, а также робот-сомелье для презентации и продажи вин. Однако они не являются человекоподобными.
 
РОССИЯСбербанкТехнологии
 
 
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