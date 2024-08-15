https://1prime.ru/20240815/robot-850897467.html

Сбербанк планирует представить собственного человекоподобного робота

Сбербанк планирует представить собственного человекоподобного робота - 15.08.2024, ПРАЙМ

Сбербанк планирует представить собственного человекоподобного робота

Сбербанк планирует представить собственного человекоподобного робота уже в начале 2025 года, над проектом работают более 150 человек, рассказал журналистам... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T09:05+0300

2024-08-15T09:05+0300

2024-08-15T09:05+0300

россия

сбербанк

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fd77fde263b7fc0660751b13d498e072.jpg

ЯЛТА, 15 авг - ПРАЙМ. Сбербанк планирует представить собственного человекоподобного робота уже в начале 2025 года, над проектом работают более 150 человек, рассказал журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе мероприятий к 10-летию премиум-курорта Mriya Resort & SPA в Крыму. "В конце 2023 года мы объявили о разработке собственного антропоморфного робота. Для решения этой задачи команда Центра робототехники "Сбера" активно развивается, растет и совершенствуется. Мы приглашаем лучших инженеров со всего мира, участвуем в научных конференциях, тестируем новейшие разработки. Сейчас над проектом антропоморфного робота работает более 150 человек", - сказал он. "Сбер" планирует представить собственного антропоморфного робота уже в начале следующего года. После этого мы продолжим его дорабатывать и совершенствовать, будем выпускать новые версии для решения еще более широкого спектра повседневных бытовых и рабочих задач", - добавил Кузнецов. Сбербанк уже несколько лет занимается разработками в сфере искусственного интеллекта и проектированием роботов. Например, у банка уже есть робот-дезинфектор, предназначенный для автоматизации дезинфекции помещений, а также робот-сомелье для презентации и продажи вин. Однако они не являются человекоподобными.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк, технологии