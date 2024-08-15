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В России создали мини-робота "Жало" для "умных" минных полей - 15.08.2024, ПРАЙМ
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В России создали мини-робота "Жало" для "умных" минных полей
В России создали мини-робота "Жало" для "умных" минных полей - 15.08.2024, ПРАЙМ
В России создали мини-робота "Жало" для "умных" минных полей
Роботизированная четырехколесная мини-платформа "Жало", разработанная компанией "Гумич", способна создавать минное поле. При этом робот будет пропускать "свою"... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T10:31+0300
2024-08-15T10:31+0300
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - ПРАЙМ. Роботизированная четырехколесная мини-платформа "Жало", разработанная компанией "Гумич", способна создавать минное поле. При этом робот будет пропускать "свою" бронетехнику и оставлять мины исключительно для вражеских войск, рассказал гендиректор компании Александр Гаврилов на форуме "Армия-2024"."По сути, это умное минное поле. На "Жало" ставится противотанковая мина ТМ-62, затем 100-200 роботов выезжают на поле. Когда нужно проехать своей технике, они разъезжаются в стороны, потом возвращаются на исходную позицию", – объяснил Гаврилов суть изобретения. Габариты устройства невелики: всего полметра на полметра. Мини-робот оснащен четырьмя ведущими колесами и системой сброса мин. Форум "Армия-2024" прошел в парке "Патриот" и завершился 14 августа.
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вс рф, армия
ВС РФ, армия
10:31 15.08.2024
 
В России создали мини-робота "Жало" для "умных" минных полей

В РФ разработали четырехколесную мини-платформу для создания минных полей

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМеждународный военно-технический форум "Армия-2024"
Международный военно-технический форум Армия-2024 - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - ПРАЙМ. Роботизированная четырехколесная мини-платформа "Жало", разработанная компанией "Гумич", способна создавать минное поле. При этом робот будет пропускать "свою" бронетехнику и оставлять мины исключительно для вражеских войск, рассказал гендиректор компании Александр Гаврилов на форуме "Армия-2024".
"По сути, это умное минное поле. На "Жало" ставится противотанковая мина ТМ-62, затем 100-200 роботов выезжают на поле. Когда нужно проехать своей технике, они разъезжаются в стороны, потом возвращаются на исходную позицию", – объяснил Гаврилов суть изобретения.
Габариты устройства невелики: всего полметра на полметра. Мини-робот оснащен четырьмя ведущими колесами и системой сброса мин.
Форум "Армия-2024" прошел в парке "Патриот" и завершился 14 августа.
*Гвардейский ракетный крейсер Варяг в проливе Босфор Восточный - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
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