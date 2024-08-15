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В России создали мини-робота "Жало" для "умных" минных полей

В России создали мини-робота "Жало" для "умных" минных полей - 15.08.2024, ПРАЙМ

В России создали мини-робота "Жало" для "умных" минных полей

Роботизированная четырехколесная мини-платформа "Жало", разработанная компанией "Гумич", способна создавать минное поле. При этом робот будет пропускать "свою"... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T10:31+0300

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2024-08-15T10:31+0300

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - ПРАЙМ. Роботизированная четырехколесная мини-платформа "Жало", разработанная компанией "Гумич", способна создавать минное поле. При этом робот будет пропускать "свою" бронетехнику и оставлять мины исключительно для вражеских войск, рассказал гендиректор компании Александр Гаврилов на форуме "Армия-2024"."По сути, это умное минное поле. На "Жало" ставится противотанковая мина ТМ-62, затем 100-200 роботов выезжают на поле. Когда нужно проехать своей технике, они разъезжаются в стороны, потом возвращаются на исходную позицию", – объяснил Гаврилов суть изобретения. Габариты устройства невелики: всего полметра на полметра. Мини-робот оснащен четырьмя ведущими колесами и системой сброса мин. Форум "Армия-2024" прошел в парке "Патриот" и завершился 14 августа.

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