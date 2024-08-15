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"Задуматься о цене мира". В США призвали пойти на компромисс с Москвой
"Задуматься о цене мира". В США призвали пойти на компромисс с Москвой - 15.08.2024, ПРАЙМ
"Задуматься о цене мира". В США призвали пойти на компромисс с Москвой
Москва не проиграет в конфликте на Украине, поэтому Вашингтону придется идти на компромисс. Такое мнение выразили аналитики центра стратегических исследований... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T11:58+0300
2024-08-15T11:58+0300
2024-08-15T11:58+0300
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Москва не проиграет в конфликте на Украине, поэтому Вашингтону придется идти на компромисс. Такое мнение выразили аналитики центра стратегических исследований Школы права и дипломатии Флетчера Университета Тафтса в США Майкл Коэн, Кристофер Пребл и Моника Тофт в материале Foreign Affairs."Москва почти наверняка не потерпит поражение на Украине.... но, вероятно, готова пойти на компромиссы в своих амбициях, которые сделают мир более стабильным... Вашингтон должен подумать о цене мира, ставя своей целью прекращение боевых действий сразу, как только начинается конфликт", - говорится в статье.Эксперты отметили, что убеждение США в том, что война должна заканчиваться полной военной победой, а противник должен проиграть, является "американской патологией". Это убеждение привело к провалу операций США в Афганистане, так как они требовали полного поражения движения "Талибан"*.Ранее в июне глава государства Владимир Путин предложил новые мирные инициативы для урегулирования конфликта на Украине, но они были отвергнуты украинской стороной.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США
"Задуматься о цене мира". В США призвали пойти на компромисс с Москвой
FA: Россия не проиграет в конфликте на Украине, США должны пойти на компромисс
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ.
Москва не проиграет в конфликте на Украине, поэтому Вашингтону придется идти на компромисс. Такое мнение выразили
аналитики центра стратегических исследований Школы права и дипломатии Флетчера Университета Тафтса в США Майкл Коэн, Кристофер Пребл и Моника Тофт в материале Foreign Affairs.
"Москва почти наверняка не потерпит поражение на Украине.... но, вероятно, готова пойти на компромиссы в своих амбициях, которые сделают мир более стабильным... Вашингтон должен подумать о цене мира, ставя своей целью прекращение боевых действий сразу, как только начинается конфликт", - говорится в статье.
Эксперты отметили, что убеждение США в том, что война должна заканчиваться полной военной победой, а противник должен проиграть, является "американской патологией". Это убеждение привело к провалу операций США в Афганистане, так как они требовали полного поражения движения "Талибан"*.
Ранее в июне глава государства Владимир Путин предложил новые мирные инициативы для урегулирования конфликта на Украине, но они были отвергнуты украинской стороной.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
"Что-то грандиозное". Украина и Запад ждут ответа России на вторжение