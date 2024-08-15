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Рубль в июне занял рекордную долю в российском импорте

Рубль в июне занял рекордную долю в российском импорте - 15.08.2024, ПРАЙМ

Рубль в июне занял рекордную долю в российском импорте

Рубль в июне занял рекордную долю в расчетах за российский импорт в 42,9% за счет резкого укрепления позиций в торговле с Европой и Африкой, следует из анализа... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T12:19+0300

2024-08-15T12:19+0300

2024-08-15T12:20+0300

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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Рубль в июне занял рекордную долю в расчетах за российский импорт в 42,9% за счет резкого укрепления позиций в торговле с Европой и Африкой, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Так, российская валюта уже пять месяцев подряд наращивает свою долю в импорте страны – в июне она увеличилась еще на 1,2 процентного пункта, до рекордных 42,9%. Главным образом это произошло за счет увеличения удельного веса рубля в расчетах с одними из основных торговых партнеров. Так, в платежах за товары из Африки его доля за один месяц подскочила до 54,1% с 44,8%, а из Европы – до 58,7% с 53,4%. Для обоих регионов это стало новым историческим максимумом. Самый сильный рост доли российского рубля в июне был зафиксировал в оплате импорта из стран Океании – сразу на 31,8 процентного пункта, до максимальных для этого региона 64,6%. Также увеличилось использование рубля в сделках по расчетам за товары из стран Америки – на 5,2 процентного пункта за июнь, до 35,5%. В то же время популярность рубля для оплаты азиатской продукции немного снизилась с рекордных майских уровней – на 0,4 процентного пункта, до 37,4%. В Карибском бассейне рубль потерял 10,3 процентного пункта и занимает в расчетах теперь 20,4%. В экспорте рубль в июне занимал 43%, укрепив позиции за месяц на 5,8 процентного пункта и подобравшись к мартовскому рекорду в 44,7%. Это произошло за счет увеличения его использования в расчетах с азиатскими (+7,6 п.п., 39,4%), американскими (+15,7 п.п., 34,1%), а также африканскими (+2,7 п.п., 60,5%) странами. А вот в остальных регионах позиции российской валюты немного ухудшились. Так, в Европе ее доля снизилась на 2,9 процентного пункта, до 60%. В Карибском бассейне рубль потерял 2,9 процентного пункта и занимал 94,4% в расчетах за поставки российских товаров в регион. Наконец, в Океании он теперь использовался для расчетов за 72,3% всех товаров вместо 79,3% месяцем ранее.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рубль, импорт