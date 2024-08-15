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В ЦБ рассказали о результатах эксперимента по внедрению цифрового рубля
В ЦБ рассказали о результатах эксперимента по внедрению цифрового рубля - 15.08.2024, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о результатах эксперимента по внедрению цифрового рубля
Участники пилота по цифровому рублю за год с момента его запуска провели почти 40 тысяч операций, сообщает Банк России. | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T17:40+0300
2024-08-15T17:40+0300
2024-08-15T17:40+0300
банк россии
цифровой рубль
россия
эксперимент
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Участники пилота по цифровому рублю за год с момента его запуска провели почти 40 тысяч операций, сообщает Банк России. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей в реальности. "Участники пилота провели почти 40 000 операций с цифровыми рублями: сделали более 30 000 переводов друг другу, в том числе 4000 – с использованием смарт-контрактов; 9000 раз оплатили товары и услуги", - говорится в материале об итогах первого года пилотирования цифрового рубля, размещенном регулятором в своем Telegram-канале. ЦБ рассчитывает, что каждый, кто захочет, сможет оценить преимущества цифрового рубля во второй половине 2025 года. В настоящее время совершать операции с ними могут только участники пилота. "Если вам предлагают "специальный" обмен денег на цифровые – это мошенники. Никакого обмена не будет!" - предупреждает ЦБ. Когда национальная цифровая валюта появится в массовом обращении, каждый человек сможет самостоятельно переводить безналичные деньги в цифровые и обратно, объясняет регулятор. В начале июля 2024 года первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что Банк России с 1 сентября расширяет пилотный проект по цифровому рублю до 9 тысяч физлиц с порядка 600 участников и до 1200 юрлиц с порядка 22 организаций.
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цифровой рубль, россия, эксперимент
Банк России, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ, РОССИЯ, эксперимент
В ЦБ рассказали о результатах эксперимента по внедрению цифрового рубля
ЦБ: участники пилота по цифровому рублю провели почти 40 тысяч операций за год
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Участники пилота по цифровому рублю за год с момента его запуска провели почти 40 тысяч операций, сообщает Банк России.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей в реальности.
"Участники пилота провели почти 40 000 операций с цифровыми рублями: сделали более 30 000 переводов друг другу, в том числе 4000 – с использованием смарт-контрактов; 9000 раз оплатили товары и услуги", - говорится в материале об итогах первого года пилотирования цифрового рубля, размещенном регулятором в своем Telegram-канале.
ЦБ рассчитывает, что каждый, кто захочет, сможет оценить преимущества цифрового рубля во второй половине 2025 года. В настоящее время совершать операции с ними могут только участники пилота.
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"Если вам предлагают "специальный" обмен денег на цифровые – это мошенники. Никакого обмена не будет!" - предупреждает ЦБ.
Когда национальная цифровая валюта появится в массовом обращении, каждый человек сможет самостоятельно переводить безналичные деньги в цифровые и обратно, объясняет регулятор.
В начале июля 2024 года первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что Банк России с 1 сентября расширяет пилотный проект по цифровому рублю до 9 тысяч физлиц с порядка 600 участников и до 1200 юрлиц с порядка 22 организаций.
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