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Reuters узнал о сокращении объема "зависших" рупий российских компаний

Reuters узнал о сокращении объема "зависших" рупий российских компаний - 15.08.2024, ПРАЙМ

Reuters узнал о сокращении объема "зависших" рупий российских компаний

Объемы "зависших" рупий российских компаний в индийских банках значительно сократились. Представители ЦБ России и Индии ищут выход из создавшегося торгового... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T11:39+0300

2024-08-15T11:39+0300

2024-08-15T11:40+0300

экономика

рупии

национальные валюты

цб индии

экономические отношения

санкции против рф

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Объемы "зависших" рупий российских компаний в индийских банках значительно сократились. Представители ЦБ России и Индии ищут выход из создавшегося торгового дисбаланса, рассказали в новостном агентстве Reuters.Если в 2023 году объем "зависшей" валюты в банках Индии составлял несколько миллиардов долларов, то на сегодняшний день принадлежащие российским компаниям средства сократились до нескольких миллионов в пересчете на доллары, рассказал источник из индийского правительства агентству Reuters.Он также сообщил, что представители Центральных банков государств изучают возможность введения базового обменного курса национальными валютами без привязки к доллару. Собеседник газеты уточнил, что такой курс возможно установить только при условии проведения длительных торгов на бирже. Об этом государствам еще предстоит договориться.О намерениях установить базовый обменный курс рупия-рубль рассказало индийское издание The Economic Times, ссылаясь на источники. Подобный механизм уже реализуется между Индией и ОАЭ. Это позволяет проводить все расчеты между странами в национальных валютах в обход конвертирования в доллар.После того, как Москва начала СВО, российская экономика в сфере энергетики переориентировалась преимущественно на азиатский рынок, а Индия стала одним из крупнейших торговых партнеров по закупке нефти. В связи с этим в отношениях между государствами возник торговый дисбаланс. Накопившуюся в индийских банках валюту российские компании не могли вывести из-за валютных ограничений."Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6–7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта", — рассказал экономист, экс-глава Минфина Михаил Задорнов.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский предполагал. что возможным вариантом решения проблемы может стать закупка индийских товаров или инвестирование в экономику Индии. В июне текущего года ситуация, однако, стабилизировалась. "Проблема с зависшими рупиями сегодня рассосалась", — сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рупии, национальные валюты, цб индии, экономические отношения, санкции против рф