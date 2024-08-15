https://1prime.ru/20240815/rutube-850914573.html

Rutube добавил функцию переноса контента с YouTube

Rutube добавил функцию переноса контента с YouTube - 15.08.2024, ПРАЙМ

Rutube добавил функцию переноса контента с YouTube

Контент с YouTube теперь можно переносить в Rutube, авторам видео не нужно дублировать их вручную, за один раз автор может импортировать до 2 тысяч видео,... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T17:43+0300

2024-08-15T17:43+0300

2024-08-15T17:44+0300

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Контент с YouTube теперь можно переносить в Rutube, авторам видео не нужно дублировать их вручную, за один раз автор может импортировать до 2 тысяч видео, обычно процесс занимает несколько часов, сообщили РИА Новости в Rutube. "На Rutube стала доступна функция переноса контента с YouTube. При смене площадки авторам видео не придётся дублировать их вручную - достаточно нажать одну кнопку. ... За раз автор может переместить до 2 тысяч видео. ... Обычно процесс занимает несколько часов, но в некоторых случаях - от 2 до 5 дней", - сообщили в компании. Отмечается, что в разделе "Настройка канала" появилось отдельное поле для включения импортирования видео с другой площадки. Для этого автору необходимо подтвердить факт владения каналом: в описание своего канала на YouTube добавить уникальный проверочный код, указать идентификатор канала и выбрать количество роликов, которое нужно перенести. Там добавили, что для корректного переноса данных нужно соблюсти несколько правил: размер одного видео не должен превышать 25 гигабайт, его длительность - 5 часов. Также ролик не должен быть приватным или иметь любые другие ограничения на американском видеохостинге. По словам компании, при переносе видео на Rutube сохраняется название, описание, обложка и дата публикации. В свою очередь качество перенесенных роликов остается прежним. "Перед публикацией в общем списке на аккаунте автора все ролики пройдут обязательную модерацию", - отметили в Rutube.

https://1prime.ru/20240809/youtube-850763559.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, youtube, rutube