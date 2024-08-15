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Российский рынок акций понес умеренные потери

Российский рынок акций понес умеренные потери - 15.08.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций понес умеренные потери

Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга снизился на 1,15%, продолжая негативную динамику предыдущего дня, следует из данных Московской биржи. | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T19:32+0300

2024-08-15T19:32+0300

2024-08-15T19:32+0300

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга снизился на 1,15%, продолжая негативную динамику предыдущего дня, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,15% - до 2838,11 пункта, долларовый РТС вырос на 0,2% - до 1006,88 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дорожает на 1,92% - до 81,29 доллара за баррель. ВНЕШНИЙ ФОН "Представители ФРС США заявляют, что Федрезерв открыт для снижения процентных ставок в сентябре, и это способствовало оптимизму на мировых фондовых рынках. Российский фондовый рынок пока не определился с четким направлением из-за отсутствия надежд на скорое смягчение монетарной политики в РФ", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Индекс Мосбиржи сегодня нес умеренные потери, хотя сырьевые цены "зеленели". Вероятно, рыночный сентимент остается под давлением напряженной геополитической ситуации. Кроме того, рубль демонстрировал попытки укрепления", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Он тоже отмечает преобладающий позитив на мировых биржах, в частности, связанный с последними данными по промпроизводству и безработице. В США потребительская инфляция и индекс цен производителей указали на ослабление ценового давления с пиков 2022 года, также отметил Шепелев. "Летнее затишье продолжает оказывать влияние на активность участников рынка. Достаточно было валютному курсу рубля к юаню вернуться на уровень закрытия прошлой недели, как объемы торгов различными финансовыми инструментами снизились", - говорит в свою очередь Михаил Армяков из "РСХБ Управление активами". ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ В лидерах роста – акции Ашинского металлургического завода (+9,89%), Solidcore (+1,77%), ЛСР (+1,02%), "Киви" (+0,86%), "Сегежи" (+0,55%), Московского кредитного банка (+0,54%), "Фосагро" (+0,43%) и ММК (+0,42%). Сильнее всего снизились по итогам основных торгов акции ТМК (-3,1%), расписки "Глобалтранса" (-2,79%), Ozon (-2,71%), "Эталона" (-2,6%), а также акции "Аэрофлота" (-2,44%), "Самолета" (-2,35%) и "М.Видео" (-2,1%). ПРОГНОЗЫ Шепелев ожидает, что в пятницу индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2800-2900 пунктов. "Учитывая информационный фон, фактор пятницы может оказывать выраженное влияние – инвесторы могут откладывать покупки на начало следующей недели либо частично сокращать позиции", - отмечает аналитик. Мильчакова прогнозирует, что в пятницу индекс Мосбиржи снова будет двигаться в коридоре 2850-2950 пунктов.

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