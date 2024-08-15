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Пентагон признал введенные США антироссийские санкции неэффективными
Пентагон признал введенные США антироссийские санкции неэффективными - 15.08.2024, ПРАЙМ
Пентагон признал введенные США антироссийские санкции неэффективными
Вашингтон ввел антироссийские санкции против 4800 физических и юридических лиц, в том числе в отношении более 80% банковской системы РФ. Однако США до сих пор... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T17:31+0300
2024-08-15T17:31+0300
2024-08-15T17:31+0300
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ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Вашингтон ввел антироссийские санкции против 4800 физических и юридических лиц, в том числе в отношении более 80% банковской системы РФ. Однако США до сих пор не могут эффективно поддерживать действие этих мер. Об этом говорится в докладе Пентагона в разделе, посвященном антироссийским санкциям в связи с украинским конфликтом. Отмечается, что совокупное число находящихся под санкциями физических лиц и организаций приблизилось к 4800 в России и других местах. Минфин ввел санкции в отношении более 80% российских банков с целью ограничения доступа к глобальной системе, говорится в докладе. При этом США сталкиваются с трудностями, пытаясь поддерживать эффективность введенных мер, сказано в документе. Подсанкционные лица и организации, по данным Пентагона, по-прежнему обходят существующие запреты.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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Политика, США, Пентагон, санкции против РФ
Пентагон признал введенные США антироссийские санкции неэффективными
Пентагон: антироссийские санкции против 4800 лиц и компаний неэффективны
ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Вашингтон ввел антироссийские санкции против 4800 физических и юридических лиц, в том числе в отношении более 80% банковской системы РФ. Однако США до сих пор не могут эффективно поддерживать действие этих мер. Об этом говорится в докладе Пентагона в разделе, посвященном антироссийским санкциям в связи с украинским конфликтом.
Отмечается, что совокупное число находящихся под санкциями физических лиц и организаций приблизилось к 4800 в России и других местах. Минфин ввел санкции в отношении более 80% российских банков с целью ограничения доступа к глобальной системе, говорится в докладе.
При этом США сталкиваются с трудностями, пытаясь поддерживать эффективность введенных мер, сказано в документе. Подсанкционные лица и организации, по данным Пентагона, по-прежнему обходят существующие запреты.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Пентагон раскрыл сумму, потраченную США на Украину и усиление НАТО в Европе