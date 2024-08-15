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В "Сбере" оценили объем средств, которые удалось уберечь от мошенников

В "Сбере" оценили объем средств, которые удалось уберечь от мошенников - 15.08.2024, ПРАЙМ

В "Сбере" оценили объем средств, которые удалось уберечь от мошенников

Сбербанк за первые семь месяцев текущего года уберег от мошенников средства своих клиентов в объеме 180 миллиардов рублей, рассказал журналистам заместитель... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T09:04+0300

2024-08-15T09:04+0300

2024-08-15T09:04+0300

экономика

россия

сбербанк

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ЯЛТА, 15 авг - ПРАЙМ. Сбербанк за первые семь месяцев текущего года уберег от мошенников средства своих клиентов в объеме 180 миллиардов рублей, рассказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "С начала этого года мы сохранили от мошенников более 180 миллиардов рублей, принадлежавших нашим клиентам. По итогам 2023 года - 300 миллиардов рублей, то есть мошенники не снижают свою активность", заявил он. Он напомнил, что сейчас по-прежнему наиболее актуальными мошенническими схемами остаются звонки по телефону и в мессенджерах от имени сотрудников правоохранительных органов и Центрального банка, которые под разными предлогами просят перевести деньги на так называемый "безопасный счёт". Также все еще популярны и мошеннические схемы со взломом личных кабинетов на сайте Госуслуг, а также звонки от якобы операторов сотовой связи c предложением продлить действующий договор. "Независимо от сценария цель преступников обычно сводится к тому, чтобы через взломанные аккаунты оформлять займы в микрофинансовых организациях. Бороться с таким мошенничеством несложно: нужно просто отключить возможность авторизации на сайтах МФО через портал Госуслуг, ведь, взять кредит можно и другим путём", - обратил внимание Кузнецов. "Приведу характерную историю о преступниках, которые готовы "потрошить" жертву до конца, оставляя её не только без денег и с долгами, но и без жилья. Недавно мошенники чуть не лишили пожилую семейную пару из Москвы квартиры стоимостью 25 миллионов рублей. Обман продолжался почти два месяца. Сначала злоумышленники опустошили счета этих людей в разных банках, потом убедили их взять кредиты и, наконец, продать квартиру", - сказал Кузнецов. Супруги разместили объявление - поскольку цена была занижена, покупатель нашёлся в тот же день. Полученные от продажи деньги пожилая пара по указанию мошенников должна была передать курьеру. К этому моменту близкий родственник жертв осознал, что происходит, и пытался отговорить супругов от продажи квартиры, но его не слушали, добавил он. "Родственник обратился в ближайший офис Сбербанка, зная, что пожилые люди пытались оформить кредит в нашем банке, но им заблокировали эту операцию. Сотрудник офиса передал информацию в подразделение Сбера, которое защищает средства клиентов. Специалисты Сбера незамедлительно проанализировали ситуацию, позвонили супруге (пожилого мужчины – ред.), которая поначалу отказывалась сообщать информацию, но разговор не прерывала", - отметил он. "Ей рассказали о схемах мошенничества и начали задавать наводящие вопросы. В итоге женщина осознала, что её с супругом обманывают. Продажу квартиры остановили, и людям удалось сохранить своё жильё", - добавил Кузнецов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк