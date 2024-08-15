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"Сбер" назвал пять слов, по которым можно определить звонящего мошенника
"Сбер" назвал пять слов, по которым можно определить звонящего мошенника - 15.08.2024, ПРАЙМ
"Сбер" назвал пять слов, по которым можно определить звонящего мошенника
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал пять ключевых слов и фраз, по которым можно определить звонящего мошенника: это "ФСБ",... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T11:11+0300
2024-08-15T11:11+0300
2024-08-15T11:11+0300
мошенничество
россия
сбербанк
мошенники
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ЯЛТА, 15 авг - ПРАЙМ. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал пять ключевых слов и фраз, по которым можно определить звонящего мошенника: это "ФСБ", "МВД", "Центральный банк", "безопасный счёт" и "сообщите код из СМС / данные карты / паспорта". Ранее в четверг он сообщил журналистам, что Сбербанк за первые семь месяцев текущего года уберег от мошенников средства своих клиентов в объеме 180 миллиардов рублей. "Приведу 5 ключевых стоп-слов и фраз, которые используют мошенники. Это слова: "ФСБ", "МВД", "Центральный банк", "безопасный счёт", "сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС". Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем - сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник", - сказал Кузнецов. Он напомнил также, что распространенными легендами преступников остаются, в частности, звонок от операторов сотовой связи c предложением продлить действующий договор; звонок в мессенджере с логотипом госуслуг на аватарке с предложением оплатить долг; звонок из Социального фонда России под предлогом перерасчёта пенсии, а также мошенничество с медицинскими сценариями: например, с якобы необходимостью подтвердить даты прохождения диспансеризации. "Самые распространенные схемы обмана мы опубликовали на портале "Сбера" по кибербезопасности "Кибрарий" в разделе "Схемы обмана". Там разобраны и звонки от фейковых сотрудников, и поддельные госсервисы, и схемы с инвестициями, и обман с трудоустройством", - добавил Кузнецов.
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россия, сбербанк, мошенники
Мошенничество, РОССИЯ, Сбербанк, МОШЕННИКИ
"Сбер" назвал пять слов, по которым можно определить звонящего мошенника
"Сбер" назвал пять стоп-слов, по которым можно определить звонящего мошенника
ЯЛТА, 15 авг - ПРАЙМ. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал пять ключевых слов и фраз, по которым можно определить звонящего мошенника: это "ФСБ", "МВД", "Центральный банк", "безопасный счёт" и "сообщите код из СМС / данные карты / паспорта".
Ранее в четверг он сообщил журналистам, что Сбербанк за первые семь месяцев текущего года уберег от мошенников средства своих клиентов в объеме 180 миллиардов рублей.
"Приведу 5 ключевых стоп-слов и фраз, которые используют мошенники. Это слова: "ФСБ", "МВД", "Центральный банк", "безопасный счёт", "сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС". Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем - сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник", - сказал Кузнецов.
Он напомнил также, что распространенными легендами преступников остаются, в частности, звонок от операторов сотовой связи c предложением продлить действующий договор; звонок в мессенджере с логотипом госуслуг на аватарке с предложением оплатить долг; звонок из Социального фонда России под предлогом перерасчёта пенсии, а также мошенничество с медицинскими сценариями: например, с якобы необходимостью подтвердить даты прохождения диспансеризации.
"Самые распространенные схемы обмана мы опубликовали на портале "Сбера" по кибербезопасности "Кибрарий" в разделе "Схемы обмана". Там разобраны и звонки от фейковых сотрудников, и поддельные госсервисы, и схемы с инвестициями, и обман с трудоустройством", - добавил Кузнецов.